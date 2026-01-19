35 работников МЧС были отмечены государственными и ведомственными наградами

Беларусь 19 января отмечает День спасателя. С профессиональным праздником работников МЧС поздравил Президент.

"Сегодня мы отдаем дань уважения людям, которые вступают в борьбу со стихиями и любыми чрезвычайными ситуациями, проявляя самопожертвование и решительность. Ваша смелость и готовность прийти на помощь заслужили глубочайшее уважение и признание в обществе. Ежедневно рискуя собой, сохраняя жизнь и здоровье людей, а также имущество, белорусские спасатели являются истинным примером служения Отечеству. В экстремальных условиях вы действуете профессионально и уверенно, проявляя отвагу и честь", - отметил глава государства.

В День спасателя - награды из рук министра

офицеры МЧС

Сегодня МЧС является важнейшим звеном в системе обеспечения национальной безопасности. Об этом 19 января заявил и министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси во время церемонии награждения лучших сотрудников. Кроме слаженной работы по спасению жизней в стране наши спасатели отметились и на международной арене - гуманитарные и спасательные миссии, чемпионат по пожарному спорту.

Чаще эти люди в боевой, но сегодня в парадной форме. Итоги года - момент приятный и волнующий. Тем более когда получаешь награду из рук министра. Среди отличившихся спасатель из Костюковичей Сергей Шугаев. Он вместе с напарниками спас двух пожилых женщин на пожаре.

Сергей Шугаев, старший инструктор-спасатель ПАСЧ № 1 Костюковичского РОЧС

Сергей Шугаев, старший инструктор-спасатель ПАСЧ № 1 Костюковичского РОЧС:

"Мы одну бабушку спасли при помощи коленчатого автоподъемника, а вторую бабушку мы вывели звеном ГДЗС (звено газодымозащитной службы) при помощи маски спасаемого, так как она побоялась. Высота все-таки, человек старый, не захотела она лезть в эту люльку. Более-менее все обошлось, все сделали как надо, как учили, как умеем".

В этом году 35 работников спасательного ведомства были отмечены государственными и ведомственными наградами. За успешное выполнение сложных поисково-спасательных работ и непосредственное участие в спасении жизней были отмечены служебные собаки - четвероногие бойцы отряда "ЗУБР" по кличкам Дарк и Фрида.

Вадим Кирмель, старший инструктор-спасатель, кинолог центра поисково-спасательных работ МЧС Беларуси

Вадим Кирмель, старший инструктор-спасатель, кинолог центра поисково-спасательных работ МЧС Беларуси:

"Собака в МЧС уже на протяжении седьмого года. Собачка довольно возрастная, выполняет свои задачи на 10+. При работе в экосистеме зачастую нам помогала в поиске потерявшихся людей. В Турции помогала, в Мьянме помогала. Без собаки результаты были бы, но собака нам очень сильно в этом способствовала".

Не цифры, а человеческие судьбы

В 2025-м более 7 тыс. человек были спасены или эвакуированы при чрезвычайных ситуациях, более 100 тыс. звонков о помощи, 50 тыс. боевых выездов. И это все не просто цифры, а человеческие судьбы и жизни.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Профилактическое и предупредительное воздействие в данном вопросе имеет установка в домах граждан автономных пожарных извещателей (АПИ). В 62 % случаях там, где была гибель при пожаре, не был установлен АПИ. Поэтому мы много внимания уделили этому вопросу. За прошедший год было установлено более 56 тыс. извещателей".

Под пристальным вниманием безопасность мест массового посещения

Безопасность торговых центров, магазинов, спортивных площадок - и этот вектор под пристальным вниманием спасателей. Почти 1,5 тыс. объектов - все они оборудованы автономной пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения и другими средствами автоматики. Для качественного выполнения задач МЧС продолжает заниматься и материально-техническим обновлением.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"В 2025 году приобрели 146 пожарных аварийно-спасательных автомобилей и иной техники общей стоимостью более 37 млн белорусских рублей, а всего с 2022 года в целях совершенства материальной базы МЧС приобретены 584 единицы пожарной аварийно-спасательной и иной техники на общую сумму более 146 млн руб. На 99 % техника белорусского производства. Мы настолько продвинулись вперед с нашими производителями, усовершенствовали работу техники".

Система обеспечения нацбезопасности

Сегодня спасательная служба является важнейшим звеном в системе обеспечения национальной безопасности. Как говорит Вадим Синявский, в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционирования государственной системы реагирования на различные вызовы и угрозы спасатели подготовлены.