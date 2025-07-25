До 36 генетических заболеваний будут выявлять при помощи скрининга

Своевременная помощь, доступность и высокое качество - вот основные принципы белорусской системы здравоохранения, направленной на охрану материнства и детства.



В Беларуси не только обеспечивают качественную медицинскую помощь беременным и новорожденным, но и разрабатывают передовые технологии. К 2030 году планируется внедрение программы скрининга, которая позволит выявлять до 36 наследственных заболеваний.

Светлана Виктор, завлабораторией акушерской и гинекологической патологии РНПЦ "Мать и дитя":

"Благодаря государственным гарантиям и поддержке все женщины в Республике Беларусь имеют доступ к дородовому и послеродовому медицинскому обслуживанию. 97 % будущих мам встают на учет по беременности до 12 недель и проходят ультразвуковое обследование для выявления врожденных пороков развития плода. Ежегодно с помощью ультразвукового скрининга удается выявлять более 1 тыс. случаев врожденных пороков развития".

Беларусь - одна из лучших стран для материнства. Согласно мировому рейтингу, наша республика занимает 25-е место среди самых комфортных для матерей. Кроме того, Беларусь входит в топ-50 стран с высоким уровнем ведения беременности.