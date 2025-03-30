37 фигурантов по делу о мошенническом кол-центре в Минске дают признательные показания

Крупная спецоперация была проведена 1 апреля в Минске бойцами ГУБОП при силовой поддержке различных спецподразделений милиции.

Задержанные сотрудники мошеннического кол-центра дают признательные показания. Фигуранты (а это 37 человек) допрошены, 16 человек взяты под стражу, им выдвинуты обвинения по статье "мошенничество".

Известно, что с 2022 года в Минске действовали 5 кол-центров, которые совершали аферы под предлогом помощи в криптоинвестировании и обещаний дополнительного дохода. А по факту оставляли людей без накоплений.

Как отметили в СК, на счету обвиняемых тысячи потерпевших из разных стран, преимущественно из России. У задержанных изъято 550 тыс. рублей наличными и дорогостоящие автомобили. Расследование уголовных дел будет продолжаться. Следственный комитет и ГУБОП прокомментировали ситуацию и показали кадры оперативной съемки.

Сергей Новик, начальник 5-го управления по г. Минску ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Борцами с оргпреступностью установлено, что участники указанной криминальной структуры через созданные на территории Беларуси мошеннические кол-центры под предлогом оказания содействия в инвестировании несуществующих бизнес-проектов, якобы посвященных брокерской деятельности, склоняли граждан России к переводу денежных средств на подконтрольные счета. Существовала четкая иерархия, а обязанности были строго распределены. В подчинении организаторов находились отделы продаж, удержание клиентов, работали менеджеры, системные администраторы, бухгалтеры, завхоз, кадровик, юрист. По оперативной информации, злоумышленники путем обмана совершили более ста преступлений, завладев чужими денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму не менее 240 тыс. рублей".