38-я бригада в Бресте приведена в повышенную готовность

Распоряжение Президента Беларуси вручили командиру 38-й брестской десантно-штурмовой бригады. Подразделения уже готовы выполнить поставленные задачи: командиры подразделений получили указания. В частности, гвардейцам предстоят контрольные стрельбы из всех видов оружия и упражнения на выносливость и силу.

Дежурная рота 38-й десантно-штурмовой бригады в полной боевой готовности в соответствии с замыслом внезапной проверки Вооруженных сил, утвержденной решением Президента Беларуси. На это давалось 90 минут. Отсчет начался, когда в 10 утра боевое распоряжение госсекретариат вручил командиру бригады.

Сергей Куприк, советник государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

"В соответствии с планом проверки Вооруженных сил по решению главы государства сегодня приводятся в высшую степень боевой готовности отдельные части и подразделения одного из соединений сил специальных операций. После приведения в готовность к боевому применению подразделения будут выполнять задачи по предназначению в сложных условиях тактической обстановки".

Командование и представители госсекретариата на полигоне "Брестский" проверили готовность подразделения перед отправкой для выполнения поставленных задач.