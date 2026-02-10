3.73 BYN
38-я бригада в Бресте приведена в повышенную готовность
Распоряжение Президента Беларуси вручили командиру 38-й брестской десантно-штурмовой бригады. Подразделения уже готовы выполнить поставленные задачи: командиры подразделений получили указания. В частности, гвардейцам предстоят контрольные стрельбы из всех видов оружия и упражнения на выносливость и силу.
Дежурная рота 38-й десантно-штурмовой бригады в полной боевой готовности в соответствии с замыслом внезапной проверки Вооруженных сил, утвержденной решением Президента Беларуси. На это давалось 90 минут. Отсчет начался, когда в 10 утра боевое распоряжение госсекретариат вручил командиру бригады.
Сергей Куприк, советник государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
"В соответствии с планом проверки Вооруженных сил по решению главы государства сегодня приводятся в высшую степень боевой готовности отдельные части и подразделения одного из соединений сил специальных операций. После приведения в готовность к боевому применению подразделения будут выполнять задачи по предназначению в сложных условиях тактической обстановки".
Командование и представители госсекретариата на полигоне "Брестский" проверили готовность подразделения перед отправкой для выполнения поставленных задач.
Весь замысел проверки боевой готовности подразделения для журналистов не раскрывается, но известно, что военнослужащие будут выполнять контрольные стрельбы из всех видов оружия, а также сдавать упражнения на выносливость.