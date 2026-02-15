Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

38-я десантно-штурмовая бригада совершила марш-бросок в 5 км с оружием и в полной экипировке

Сегодня в рамках внезапной проверки боевой готовности 38-я десантно-штурмовая бригада совершила марш-бросок в 5 километров с оружием и в полной экипировке. Несмотря на низкую температуру, все бойцы справились с задачей успешно.

В ближайшие дни проверка боеготовности продолжится. Военнослужащие приступят к выполнению контрольных стрельб из гранатомета РПГ-7, АГС-17 и других видов штатного вооружения.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

проверка боеготовности