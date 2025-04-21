4 тыс. км по местам боевой славы России и Беларуси проедут участники международного автопробега

4 тыс. км по местам боевой славы и памяти. В Москве в преддверии 80-летия Победы стартовал автопробег "Города-герои - города героев". Он пройдет по городам России и Беларуси, которым в разное время было присвоено звание "город-герой". Цель - проехать по местам, где шли ожесточенные бои и вспомнить имена тех, кто защищал родные места. Дарья Белоусова-Петровская побывала на старте автопробега и пообщалась с его участниками.

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Автопробег начинается у обелиска "Москва - город герой". Его установили в память об обороне города, которая длилась почти 7 месяцев и 203 дня и ночи. Битва за Москву стала одним из самых масштабных сражений Второй мировой войны. В нем участвовало более 7 млн человек. Именно под Москвой Гитлер потерпел свое первое поражение.

Звание героя было присвоено 12 городам. Это высшая степень отличия, которую получали за героическую оборону во время Великой Отечественной войны. К сожалению, сейчас Киев и Одессу посетить невозможно, поэтому в маршрут вошли 10 городов-героев Беларуси и России.

Евгений Герасимов, народный артист России:

"Ничего нет дороже сохранения памяти и своей истории. Этот пробег от Дальнего Востока до Минска очень важен. Каждый четвертый из белорусов погиб в Великой Отечественной войне. Мы помним, знаем, гордимся. Очень важно, чтобы дети, внуки, правнуки, гордились своими отцами, дедами и понимали, сколько пришлось понести потерь для того, чтобы они жили, радовались солнцу и понимали, что за это солнце и сегодня приходится бороться".

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Маршрут разделили на три части. Северный - это Мурманск и Санкт-Петербург. Западный - Брестская крепость, Минск, Смоленск. И Южный - Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград. В общей сложности экипажам, которые сегодня разъехались по разным направлениям, придется преодолеть более 4 тыс. км.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы (Россия):

"Мы вместе с нашими коллегами из всех городов-героев России и Беларуси хотели бы напомнить о подвиге народа, о массовом героизме жителей этих городов. Рассказать и напомнить, что это был подвиг всего нашего народа. Не случайно командиры наших экипажей - это герои Советского Союза, герои РФ, которые во всех городах по маршруту следования будут проводить встречи с молодежью, с кадетами. Будут открывать выставки, мемориальные доски. Большое количество мероприятий запланировано в самих городах-героях и по маршруту следования".

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Кстати, Западный маршрут, который пройдет по территории Беларуси, возглавил летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев. Ради него схему автопробега даже немного скорректировали. Колонна обязательно посетит Витебск. Ведь его отец родом из этого города на Западной Двине.

Олег Артемьев, летчик-космонавт, Герой России:

"Я так обрадовался, когда меня поставили на Западный маршрут. Во-первых, есть лишняя возможность повидать своих родителей, они в Витебске живут, и они прям сейчас во всю ждут. Вообще, любое направление в сторону Беларуси меня очень радует. Даже если я на секунду там окажусь, новость хорошую услышу, то это уже близко к сердцу".

Цель автопробега - не только вспомнить историю городов-героев, но и в первую очередь рассказать об их жителях, которые, иногда ценой собственной жизни, защищали родные места от немецких оккупантов.