40 лет со дня катастрофы на ЧАЭС: факты об аварии

26 апреля 1986 года произошла самая крупная техногенная катастрофа XX века - авария на Чернобыльской АЭС. Ее последствия Беларусь ощущает до сих пор. После трагедии наша страна приняла на себя основную часть радиоактивного загрязнения цезием-137. Именно на нашу территорию пришлось около 35 % всех выпадений в Европе.

Загрязнению подверглось 23 % территории страны. Пострадали сельскохозяйственные земли - почти 2 млн гектаров, это пятая часть всех угодий. Радиоактивное загрязнение затронуло и лесной фонд - 20 тыс. квадратных километров.

В зоне радиоактивного загрязнения оказались 56 районов, из них 21 - с наиболее высоким уровнем. Пострадали около 3,5 тыс. населенных пунктов.

В послеаварийный период было отселено 138 тыс. человек. 200 тыс. покинули загрязненные территории самостоятельно. С карты Беларуси исчезли 479 населенных пунктов.