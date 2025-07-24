46-й Съезд БРСМ запланирован на 24 сентября

Какие инициативы уже внедрены в жизнь и какие яркие проекты еще предстоят - об этом 24 июля говорили на IV пленуме самой массовой молодежной организации Беларуси.

Молодежь - активная часть белорусского общества, которая помогает государству сделать мир вокруг еще более комфортным и красивым, вовлекая в акции ребят со всей страны. На IV пленуме речь шла и о проведении 46-го Съезда БРСМ, который станет важным событием в жизни союза.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Очень важным решением на сегодняшнем пленуме было принятие даты проведения съезда. Она будет связана со 105-летним юбилеем Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси - это 24 сентября 2025 года. Проходить съезд будет в недавно открытом Доме молодежи".

Алексей Кривденко, председатель Совета ветеранов комсомольского, пионерского и молодежного движения при ЦК БРСМ:

"Сегодня БРСМ - это сильная молодежная организация. Она сохранила многие коммунистические методы и формы работы. Эта организация стала частью общественной жизни страны, у нее есть очень много хороших дел".