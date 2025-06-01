5-7 июня в Поставах пройдет спортивно-культурный фестиваль "Вытокi"

Фото НОК Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d381b01c-857b-412d-9530-16af6f15861a/conversions/a0e5ea33-e35c-4f40-bdbc-363ec03ae15a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d381b01c-857b-412d-9530-16af6f15861a/conversions/a0e5ea33-e35c-4f40-bdbc-363ec03ae15a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d381b01c-857b-412d-9530-16af6f15861a/conversions/a0e5ea33-e35c-4f40-bdbc-363ec03ae15a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d381b01c-857b-412d-9530-16af6f15861a/conversions/a0e5ea33-e35c-4f40-bdbc-363ec03ae15a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото НОК Беларуси

С 5 по 7 июня в Поставах пройдет спортивно-культурный фестиваль "Вытокi". Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Национальный олимпийский комитет Беларуси.

"Организаторы каждый сезон удивляют участников интересными проектами, которые помогают ближе познакомиться с различными уголками Беларуси. Поставский район хорошо известен своей богатой историей и культурным наследием, здесь чтут традиции и активно занимаются развитием региона во всех сферах. Особое внимание здесь уделяется и спорту", - подчеркнули в НОК.

В первый день фестиваля, 5 июня, участников мероприятия приглашают в 16.30 на художественный интерактив "стАРТ" от галереи "АртХаос". Площадкой для него станет новый скейт-роллер парк, открытие которого запланировано на 6 июня в торжественной обстановке. Все желающие совместно с командой белорусских художников закончат красочное оформление многопрофильного комплекса для катания и занятий спортом. В элементы орнамента, разработанного на основе "посцілак" - покрывал, которые ткали в белорусских деревнях в конце XIX-XX века, будут вплетены слова, связанные с успехами и победами. В 18.30 стартует проект "Ежа з сэнсам", посвященный гостеприимству белорусов. Здесь участники представят блюда местной кухни, подчеркнут их оригинальность и особенность подачи. Завершится первый день фестиваля вечерним кинопоказом под открытым небом в 20.00 на городском стадионе. Зрители увидят фильм "Чемпион мира" о захватывающим противостоянии двух сильнейших шахматистов.

На стадионе СШ № 1 и в зале борьбы 6 июня запланированы мастер-классы для детей по волейболу, легкой атлетике и вольной борьбе с участием титулованных белорусских и российских спортсменов. В 15.00 начнется спортивно-исторический квест. Ребята смогут узнать больше об интересных и значимых местах Постав. Квест предлагает увлекательный способ провести время на свежем воздухе, сочетая физическую активность с умственной. Торжественная церемония открытия фестиваля "Вытокi" состоится в 19.00. Программа второго дня фестиваля продолжится театрализованной музыкальной постановкой "Модны вадэвiль" от Театра юного зрителя и проекта "Роднае-моднае". Завершится вечер концертом в 21.30, где на цимбалах исполнят кавер-версии известных мелодий, в том числе рок-хитов.

В последний день фестиваля центральной площадкой станет городской стадион. С 11.00 здесь будет проходить интеллектуальный турнир "Олимпийская викторина". В состязании определят лучших знатоков истории олимпийского движения и белорусского спорта. Главным событием праздника станет традиционный масштабный Олимпийский квест, который стартует в 13.00. Для ребят до 14 лет на площадках подготовлены интересные задания по 32 видам спорта. Участники попробуют себя на гребных тренажерах, с помощью виртуальной реальности прокатятся на велотреке, выполнят приемы в карате, дзюдо, борьбе, а также продемонстрируют владение гимнастическими предметами. Помогать юным атлетам будут опытнейшие наставники - квалифицированные тренеры, известные спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. На квесте нужно будет собрать 18 печатей золотого, серебряного или бронзового цветов. От их количества будет зависеть и приз, который получат победители.

Также ребята смогут побывать на различных познавательных площадках. Самым активными достанется ценный подарок.

Шоу "Музыкальный ринг" в 17.00 позовет зрителей, чтобы отдохнуть и потанцевать под мировые хиты, а на вечернем концерте в 20.00 участники мероприятия насладятся песнями отечественных исполнителей. Красочный фейерверк над водой и дискотека в 23.00 станут яркими финальными аккордами "Вытокаў".

Также все три дня фестиваля будут работать фуд-корты, выставка-продажа "Белорусские бренды".