5 июня празднуется День памяти святой преподобной Евфросинии Полоцкой

5 июня православная церковь отмечает важную дату - День памяти небесной заступницы Беларуси, просветительницы и основательницы Полоцкой монастырской обители святой преподобной Евфросинии Полоцкой.

Жизнь, деятельность и служение Богу княжны Предславы (мирское имя святой) выпали на XII век. И хоть точные даты ее рождения и ухода предположительны, православные традиционно поминают святую 5 июня.

Центром торжеств в честь преподобной становится Полоцк - современный духовный центр Беларуси. Памятные мероприятия здесь охватывают три дня - с 4 по 6 июня. 5 июня праздничные богослужения проходят в Кресто-Воздвиженском и Свято-Ефросиньевском соборах. Всех верующих объединит масштабный крестный ход.

Верующие смогут поклониться мощам Преподобной Ефросиньи и воссозданному Кресту. Эта святыня была изготовлена 865 лет назад мастером Лазарем Богшей по благословению самой Ефросиньи.

Святыня пережила века, а в годы Великой Отечественной войны была утеряна. По сей день судьба Креста-оригинала неизвестна. В 1990-е годы Крест был воссоздан как точная копия белорусским художником-ювелиром Николаем Кузьмичом.