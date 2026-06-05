5 июня в Беларуси отмечают День охраны окружающей среды

В Беларуси 5 июня отмечают День охраны окружающей среды. В 2026 году праздник проходит под девизом "Глобальный призыв к действиям против изменения климата". В стране на протяжении многих лет реализуется системный и комплексный подход к решению экологических проблем.

Сохранение и восстановление животного и растительного миров - одно из ключевых направлений экологической политики. В Беларуси сегодня насчитывается почти 1,5 тыс. природных территорий с приставкой "особо охраняемые".

"В 2025 году у нас было передано под охрану свыше 1 тыс. мест, что помогает восстановиться животным и растениям", - отметила начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Татьяна Железнова.

Сберечь окружающее нас богатство - то малое, что могут сделать беларуси для будущего страны. Ежегодно в республике образуется около 50 млн тонн отходов производства и 4 млн твердых коммунальных отходов (ТКО). Минимизация их объемов и максимальное вовлечение в хозоборот - приоритет в области экологической безопасности.

Ольга Сазонова, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"В Беларуси работают 10 мусороперерабатывающих заводов, 73 линии сортировки ТКО. В текущей пятилетке в рамках подпрограммы "Цель 99" госпрограммы "Экология" работы по созданию объектов по использованию и сортировке ТКО будут продолжены. Планируется создание еще 9 мусороперерабатывающих предприятий".