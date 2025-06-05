5 июня в Беларуси пройдет ЦТ по второму профильному предмету

Абитуриенты проверят свои знания по обществоведению, физике, химии и истории Беларуси. Тестирование пройдет на базе 40 пунктов. Это учреждения образования в крупных районных, областных центрах и столице.

При себе сдающим ЦТ нужно обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, пропуск и черную гелевую ручку. Тем, кто сдает физику и химию, разрешено пользоваться калькулятором. А вот проносить и использовать любые источники информации на тестировании строго запрещено.