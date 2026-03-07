5 лет Конституционной комиссии - как в Беларуси заработал Институт конституционной жалобы

Пять лет назад, в 2021 году, начала работу Конституционная комиссия, в состав которой вошли представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы. Итогом ее деятельности стало обновление Основного Закона, вобравшее в себя множество предложений от граждан.

О том, как сегодня работают новые конституционные механизмы, в частности Институт конституционной жалобы, и какие гарантии созданы в Беларуси для женщин, рассказала судья Конституционного суда Беларуси Елена Семашко в "Актуальном интервью".

Одним из ключевых нововведений, появившихся в Конституции по запросам граждан, стал Институт конституционной жалобы. Ранее механизм обращения в Конституционный суд существовал, но был косвенным и, как показала практика, малоэффективным. "Этот Институт появился в Конституции, в том числе по запросам граждан. До изменений 2022 года был закреплен механизм обращения в Конституционный суд, но через другие уполномоченные органы. Этот косвенный механизм не был востребован. В определенной степени использовался, но не очень эффективно", - пояснила Елена Семашко.

Опыт других стран, в первую очередь России, где механизм конституционной жалобы работает успешно, был изучен и адаптирован. С 1 октября 2023 года институт заработал в Беларуси.

Статистика обращений растет: около 50 в 2023 году, около 500 обращений в 2024-м, еще больше в 2025-м. Однако не все жалобы соответствовали строгим критериям. Реальных конституционных жалоб, принятых к рассмотрению, - около 100 в 2024 году и примерно 70 в 2025-м. "Это те сигналы, которые поступают от граждан, в которых звучат предложения по совершенствованию законов, потому что они не в полной мере отвечают конституционным принципам. Далеко не по всем решениям Конституционный суд поддерживает сомнения граждан. У нас достаточно эффективная, действующая, стабильная система законодательства. Нормативные акты проходят юридическую экспертизу, в том числе на соответствие Конституции", - подчеркнула судья Конституционного суда.

Отдельная тема - положение женщин в обществе и гарантии, предоставляемые государством для совмещения карьеры и семьи. 32-я статья Конституции закрепляет, что брак как союз женщины и мужчины, материнство, отцовство, детство, семья находятся под защитой государства. В ней же говорится о равных правах и возможностях женщин и мужчин в получении образования и профессиональном становлении. "Но это даже не совсем так, потому что женщины имеют ряд преференций, ряд преимуществ в своей профессиональной деятельности. Есть целый ряд материальных гарантий, гарантий в области жилищной политики, в сфере налогообложения, которые позволяют женщине не только осуществлять становление в профессии, получать образование, занимать руководящие должности, но и совмещать это с материнством", - разъяснила Елена Семашко.