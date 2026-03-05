5 марта 164 пассажира вернулись в Минск рейсом "Белавиа" из Омана

Сразу 2 вывозных рейса из зоны конфликта 5 марта ждут в Национальном аэропорту Минск. Первый встретили в 9 часов утра из Омана, второй ожидается вечером из ОАЭ.

По-прежнему открыт вопрос с катарской Дохой: никаких доплат за возвращение на спецрейсах от пассажиров не требуется. Более того, чтобы забрать туристов, самолеты летят из Минска пустыми, то есть авиакомпания работает в убыток. Но очевидно: в таких случаях бизнес отходит на второй план.

В то время как Польша отказывается забирать своих туристов с зоны конфликта, а в Эстонии семьи решили делить по национальному признаку (там отказали в вывозе женщине из Омана с эстонским видом на жительство, но при этом разрешили посадку ее мужу, гражданину Эстонии), в Беларуси не только вывозят, но и более того, публикуют информацию "Белавиа" о том, что в частности билеты, которые были куплены до конца марта 2026 года, и из Дубая могут быть возвращены без какого-либо штрафа.

Утром 5 марта аэропорт встречал тех, чье возвращение домой было так близко еще 2 марта. Они ждали самолет, который был на подлете, когда Оман закрыл воздушное пространство.

Не высаживая пассажиров, чартерный самолет, по сути, просто развернулся. Белорусов, застрявших в аэропорту Салале (это оманский курорт), расселили по гостиницам, предоставили питание. Два дня, как рассказывают вернувшиеся туристы, они не выпускали из рук телефоны, с надеждой как можно скорее получить уведомление о вывозном рейсе.

"Мы уже, когда прошли таможенный контроль, гуляли под дьюти-фри, вдруг раздалась сирена. Мы спросили у работников, но они так напрямую не сказали, что случилось, но добавили: "Вы же понимаете, какая ситуация". И спустя 40 минут к нам подошел работник аэропорта и сказал, что была атака, рейс отменили, аэропорт закрыли, мы вас обратно отвозим в отель. Все, нас привезли в отель. Было волнительно, конечно, но в целом все хорошо, все неплохо. Конечно, тревожно, потому что мы рассчитывали 4 марта вернуться в родную Беларусь, но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше, дома прекрасно. Мы очень рады, что мы вернулись. Мы были уверены, что, конечно, наша "Белавиа" за нами вернется, нас заберет и точно не бросит. Мы рады, что мы дома", - рассказала вернувшаяся туристка.

С оманским коллегой по поручению Александра Лукашенко министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обсуждал ситуацию в зоне конфликта во вторник 3 марта. Маскат проинформировал о положении дел и предпринимаемых мерах. Тогда в разговоре оба отметили безальтернативность дипломатического урегулирования. 319 белорусов, по данным на 2 марта, оставались в Омане.

Кстати, именно Бадр Альбусаиди, министр иностранных дел Омана, выступал посредником в последних раундах непрямых переговоров между США и Ираном. 4 марта он дал первую публичную реакцию на удары, заявив, что "потрясен тем, что активные и серьезные переговоры вновь были подорваны, ни интересам США, ни делу глобального мира это не служит".