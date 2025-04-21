Выслушать просьбы и предложения, а также оказать содействие в разрешении вопросов. 5 мая члены Совета Республики проведут единый день приема граждан в Брестской области.

Парламентарии посетят все районы. Местные жители чаще всего приходят с вопросами земельного и жилищного законодательства, также в центре внимания - соцвыплаты и качество здравоохранения. Главная задача личных приемов - помочь людям, а также оценить, как обстоят дела на местах.