5 мая стартует цикл интервью с польскими агентами, осужденными в Беларуси

Польша, которая так ратует за права и свободы чужих граждан, а на деле (даже накануне выборов) забывает о своих родных поляках. О безразличии Варшавы к их судьбе говорят граждане Польши, которые попали за решетку в Беларуси за совершенные преступления.

Среди них есть шпионы и агенты польских спецслужб, которые жили в Беларуси, были завербованы и вели агентурную деятельность на благо Варшавы, а также задержанные прямо на границе за попытку провезти наркотики.

Журналист Даниэль Микусек встретился с каждым из них для откровенного разговора. Поляки просят о помощи и взывают к властям своей родной страны, патриотами которой они себя считали. "ПОЛЬСКАЯ PRAWDA" - цикл интервью на "Первом информационном" и "Беларусь 1", начиная с 5 мая.

Томаш Бероза, осужденный за агентурную деятельность в пользу польских спецслужб:

"Я понимаю, что мужчины не плачут, но внутри я испытываю сильные эмоции. Я очень прошу, чтобы мне дали возможность вернуться домой. Я хотел бы попросить поляков принять все меры, чтобы я мог вернуться и мое дело получило огласку".