5 мощных вспышек произошло на Солнце 30 марта

0 марта на Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности M, согласно информации Института прикладной геофизики (ИПГ). Об этом пишет ТАСС.

Первая вспышка была зарегистрирована в 00.38 по московскому времени, она имела мощность M1.4, продолжаясь 33 минуты. Позже были зафиксированы еще четыре вспышки с мощностями M1.4, M1.5, M1.6 и M1.9. Все эти события произошли в одной группе солнечных пятен, обозначенной как 4048.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, и с переходом к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.