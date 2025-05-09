578 лагерей смерти. Страшные факты уголовного дела о геноциде белорусского народа поражают

В апреле 2021 года генеральным прокурором Беларуси было принято решение о возбуждении уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

Восстановить историческую справедливость, пресечь фальсификацию событий Великой Отечественной войны и сохранить память о трагедии белорусского народа, пострадавшего от действий нацистских преступников и их пособников - то, для чего важно было такое масштабное расследование.

До его начала считалось, что на территории БССР в годы оккупации пострадало 9 тысяч 200 сельских населенных пунктов.



Материалами уголовного дела подтверждено уничтожение не менее 12 тысяч 868 сел и деревень.





Повторили трагическую судьбу Хатыни, т.е. были сожжены полностью вместе с жителями и не возродились после войны не менее 290 деревень, а не 186, как считалось прежде.

Нацисты и их пособники не только сжигали, расчленяли, расстреливали и давили танками наших людей, но и сбрасывали на них отравляющие вещества. И нередко с целью сокрытия своих истинных целей употребляли в высшей степени циничные названия для карательных операций.

В ходе предварительного следствия установлено и допрошено 19554 человек, почти 8 тысяч из которых потерпевшие, в том числе бывшие узники лагерей смерти.





Факт Установлено, что на территории Беларуси немецко-фашистскими захватчиками организовано 578 лагерей смерти.