3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
578 лагерей смерти. Страшные факты уголовного дела о геноциде белорусского народа поражают
В апреле 2021 года генеральным прокурором Беларуси было принято решение о возбуждении уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время.
Восстановить историческую справедливость, пресечь фальсификацию событий Великой Отечественной войны и сохранить память о трагедии белорусского народа, пострадавшего от действий нацистских преступников и их пособников - то, для чего важно было такое масштабное расследование.
До его начала считалось, что на территории БССР в годы оккупации пострадало 9 тысяч 200 сельских населенных пунктов.
Материалами уголовного дела подтверждено уничтожение не менее 12 тысяч 868 сел и деревень.
Повторили трагическую судьбу Хатыни, т.е. были сожжены полностью вместе с жителями и не возродились после войны не менее 290 деревень, а не 186, как считалось прежде.
Нацисты и их пособники не только сжигали, расчленяли, расстреливали и давили танками наших людей, но и сбрасывали на них отравляющие вещества. И нередко с целью сокрытия своих истинных целей употребляли в высшей степени циничные названия для карательных операций.
В ходе предварительного следствия установлено и допрошено 19554 человек, почти 8 тысяч из которых потерпевшие, в том числе бывшие узники лагерей смерти.
Факт
Установлено, что на территории Беларуси немецко-фашистскими захватчиками организовано 578 лагерей смерти.
Таким образом, за время следствия уже установлено, что масштабы трагедии, которую пережил белорусский народ в период оккупации, значительно шире, чем считалось ранее. За период оккупации немецко-фашистскими захватчиками на нашей земле уничтожено более 3 млн мирных граждан и военнопленных, разрушено 209 городов, угнано в немецкое рабство более 380 тысяч человек.