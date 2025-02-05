6 февраля начинается судебный процесс по делу карателя Серафимовича

Верховный суд 6 февраля приступает к делу очередного карателя времен ВОВ в рамках дела о геноциде белорусского народа.

Обвиняемый Семен Серафимович в годы немецкой оккупации был причастен к смерти более 4 тыс. человек, включая 622 ребенка. Этот каратель отличался особой жестокостью. Дело насчитывает 30 томов, и по нему проходят 54 свидетеля.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

"У Серафимовича руки по локоть в крови, он убивал и детей, и женщин, и стариков сотнями. Более 4 тыс. человек он лично убил, не щадил никого, отличался особой жестокостью. Поэтому именно через призму доказательств этот звериный оскал нацистов, фашистов мы будем и дальше показывать".