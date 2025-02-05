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6 февраля начинается судебный процесс по делу карателя Серафимовича
Верховный суд 6 февраля приступает к делу очередного карателя времен ВОВ в рамках дела о геноциде белорусского народа.
Обвиняемый Семен Серафимович в годы немецкой оккупации был причастен к смерти более 4 тыс. человек, включая 622 ребенка. Этот каратель отличался особой жестокостью. Дело насчитывает 30 томов, и по нему проходят 54 свидетеля.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
"У Серафимовича руки по локоть в крови, он убивал и детей, и женщин, и стариков сотнями. Более 4 тыс. человек он лично убил, не щадил никого, отличался особой жестокостью. Поэтому именно через призму доказательств этот звериный оскал нацистов, фашистов мы будем и дальше показывать".
В конце войны Серафимович, как и многие другие коллаборационисты, бежал на Запад, в Великобританию, где умер в 1997 году.