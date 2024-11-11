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6 жителей Витебска получили награды от МЧС за проявленное мужество на пожаре в ТЦ
Шесть жителей Витебска, которые помогли эвакуировать людей из горящего торгового центра, получили награды от МЧС.
Индивидуальные предприниматели и посетитель еще до приезда спасателей не поддались панике: предприняли меры по ликвидации возгорания и выводили людей из задымленных помещений. Сегодня их вместе с семьями пригласили в Центр безопасности МЧС на обучающий интерактив и чаепитие.
"Мы же спасали свой второй дом. Действовали максимально, как могли помогали людям, с которыми мы отработали много лет. Благодарили, звонили. Было два дня звонков, почти не переставая", - вспоминает житель Витебска Владислав Вдовенко.
"В такой ситуации я бы не смог по-другому поступить. Не струсили, не убежали. А все поняли осознанно ситуацию, последствия этой ситуации. И пытались сделать все, что могли", - рассказал Артур Ляховский.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
"По пострадавшим: одна женщина, которую мы перевели в Минск, была в тяжелом состоянии, но она уже в сознании. На сегодняшнем мероприятии я уже и ребятам сказал, что буду просить небеса, чтобы рядом оказался такой сосед. Предприниматели не думали, как спасать свое добро, а спасали людей. За это им низкий поклон и огромное спасибо".
Напомним, пожар произошел 13 декабря в одном из ТЦ Витебска. Из здания эвакуировались более 200 человек. Десятерых спасли подразделения МЧС.
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