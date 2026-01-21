Президент Беларуси часто подчеркивает, что благополучие простых людей, тружеников - абсолютный приоритет, а сельчан в особенности.

Важным пунктом остается обеспечение жителей деревень ассортиментом продуктов. Решить этот вопрос помогают автолавки, которые приезжают в каждую деревню.

В полной загрузке они мчатся по проселочным и междугородним дорогам. Ежегодный пробег белорусских автолавок - 14 млн км. В среднем каждая машина за день проезжает по 200 км, обслуживая жителей 15 деревень. Благодаря таким магазинам на колесах даже самые удаленные населенные пункты страны остаются на торговой карте Беларуси.

Автолавки ежедневно обеспечивают товарами первой необходимости около 14 тыс. населенных пунктов, в том числе и самые малонаселенные.

люди у автомагазина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66b7cd9c-45c0-4f8c-99da-659633223ade/conversions/c77e50fa-77ce-47c4-b4c2-245a33ee58c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66b7cd9c-45c0-4f8c-99da-659633223ade/conversions/c77e50fa-77ce-47c4-b4c2-245a33ee58c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66b7cd9c-45c0-4f8c-99da-659633223ade/conversions/c77e50fa-77ce-47c4-b4c2-245a33ee58c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66b7cd9c-45c0-4f8c-99da-659633223ade/conversions/c77e50fa-77ce-47c4-b4c2-245a33ee58c6-xl-___webp_1920.webp 1920w

В деревне Слижино Логойского района проживает около 30 человек, в большинстве своем это пожилые граждане, для их удобства автолавка на пути к конечной остановке делает по две или три промежуточные.

Одна из жительниц деревни довольна, что автолавка подъезжает близко к ее дому. Радует женщину и ассортимент. По ее словам, люди, которые работают в автолавке, отзывчивые - помогают донести продукты домой.

Что важно - перечень товаров не случайный. Обязательно есть основные продукты: хлеб, молоко, масло, яйца, сахар, мука, крупы, бытовая химия, не забыты и лекарства. Есть в ассортименте и сладкое - печенье, соки. Впрочем, это то, что заказали сами жители деревень. Такая услуга пользуется большой популярностью.

Жительница деревни Слижино:

"Мучные изделия, молочные товары берем постоянно. Овощи, рыбу, мясо - все берем. Картошку привозили по заказу. Мы заказывали не по 5 килограммов".

"Покупаем хлеб, молоко, творог, сметану, масло. Берем с запасом, потому что буря была. Но все равно после бури привезли нам хлебушек", - рассказала местная жительница.

Поддержка сельчан в Беларуси - это не просто слова, а целый комплекс решений. Государство работает над маршрутами движения магазинов на колесах, доступными ценами и ассортиментом продуктов в деревнях. А для людей пожилого возраста действует социальная скидка в 10 % на товары первой необходимости. Отдельное внимание отведено стационарным магазинам, которые проверяют и совершенствуют.

Ольга Кунцова, начальник управления торговли Белкоопсоюза:

"Автомагазины увеличивают свою актуальность с учетом того, что уменьшается численность населения в деревнях, в сельских населенных пунктах, но и материально-техническую базу магазинов мы тоже сохраняем. За 2025 год было открыто 12 новых магазинов. Была восстановлена работа 76 ранее закрытых магазинов, в том числе из них 59 в сельской местности".

автомагазин в деревне news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527b666d-bc91-4812-8e72-fc777621949a/conversions/fb2e45d9-7470-43c9-9b6c-3e8eee022c99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527b666d-bc91-4812-8e72-fc777621949a/conversions/fb2e45d9-7470-43c9-9b6c-3e8eee022c99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527b666d-bc91-4812-8e72-fc777621949a/conversions/fb2e45d9-7470-43c9-9b6c-3e8eee022c99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527b666d-bc91-4812-8e72-fc777621949a/conversions/fb2e45d9-7470-43c9-9b6c-3e8eee022c99-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сильные морозы не стали препятствием для соблюдения графика работ. Все возможные задержки оперативно устраняют, а если и задерживаются, то сообщают жителям деревни. При этом обновляется и парк мобильной торговли: только за 2025 год были закуплены 93 новые автолавки. В планах на текущий - приобрести еще 50.

Андрей Халюта, председатель правления Минского облпотребсоюза:

"В каждом третьем населенном пункте проживает меньше 10 жителей. Это 820 населенных пунктов. В 400 населенных пунктах вообще меньше пяти жителей. Мы едем к каждому человеку".