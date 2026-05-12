65 тыс. озер, водопад Кивач и пирожки-калитки: почему 10 тыс. белорусов выбрали Карелию для отдыха

Фото: РИА Новости

В 2025 году более 10 тыс. белорусов выбрали для отдыха Карелию. А в этом году Минск и Петрозаводск связал прямой авиарейс. Чем же привлекателен этот северный край для туристов, рассказали в фильме "Белорусы и русский север".

Туристов в Карелию в первую очередь притягивает первозданная природа. Ученые насчитывают в республике около 65 тыс. озер и около 27 тыс. рек. Представить себе это очень трудно, да и целиком осмотреть водное богатство края за одну поездку попросту невозможно. Но мы расскажем о самых интересных маршрутах.

Водопады Карелии

Из миллиона путешественников, которые ежегодно приезжают сюда, почти каждый второй стремится посетить водопад Кивач. Восьмиметровый поток, воспетый поэтами, символ карельской мощи, не замерзает даже в лютые морозы. Удивительный по красоте и мощи природный объект находится на реке Суна, в одноименном заповеднике.

Водопад Кивач в Карелии

К нам приезжают за нашими природными особенностями, посмотреть на камни, на скалы, на лес вокруг, водопад. И водопад Кивач находится совсем недалеко от Петрозаводска. Алена Шуттиева, главный специалист Информационно-туристического центра Карелии

"Петрозаводск это такой хаб, куда приезжает большинство гостей. Сюда в том числе приезжает прямой поезд из Минска. Поэтому Петрозаводск - это такая точка старта", - обозначила она.

Возраст карельской тайги около 12 тыс. лет. Она появилась, когда сошел огромный ледник. И именно ему республика обязана пестрым рельефом, который бросается в глаза любому туристу.

Карельская природа

База отдыха "Белые мосты" - излюбленное место и белорусов. Это формат дикого отдыха с пятизвездочным комфортом. Глухая карельская тайга, тишина и уединение с природой - лучший рецепт от городской суеты.

Илья Заботин, заместитель руководителя отдела туризма, гид базы отдыха "Белые мосты":

"Только в Питкярантском районе порядка 20 водопадов. И это все связано с тем, что все реки образовались всего 13 тыс. лет назад. По меркам истории на прошлой неделе у нас сошел ледник. Все реки молодые, и они просто не могут себе пробить русло из-за того, что под ними очень прочная гранитная порода".

Гастротур

Говорят, чтобы понять Карелию, ее нужно попробовать на вкус. Поэтому гастротуры - мастхэв для путешественников. Карельская кухня - одна из самых самобытных на русском севере. Местный деликатес - калитки. Это национальная карельская выпечка, представляющая собой открытый пирожок с разными начинками.

Национальная карельская выпечка - калитки

А королева стола - это, конечно же, рыба. Здесь не признают магазинных полуфабрикатов. Уха и стейки, которые подают гостям, только из свежего улова.

Край суровой северной природы сильно повлиял на традиционную кухню региона. Мясу здесь предпочитают рыбу, пшеничной муке - ржаную, едят много грибов и ягод. Такая еда дает силы для долгих прогулок по тайге.

Марциальные воды

Первый российский курорт - Марциальные воды, основанные еще Петром I. Вода здесь уникальна, в ней высокая концентрация железа. Но увезти с собой такую жидкость нельзя. Из-за контакта с кислородом железо окисляется и уже через пару часов выпадает в виде осадка. Поэтому гости курорта пьют марциальную воду так же, как и Петр I, разливая ее черпаком у источника.

До сих пор здесь действует 19 источников железистой водой. Она помогает от анемии и железодефицита. Алена Шуттиева

Подземное озеро

Чаще всего туристический маршрут завершается в Горном парке "Рускеала". Когда-то здесь добывали мрамор для Исаакиевского и Казанского соборов, теперь же карьеры заполнены кристально чистой грунтовой водой.

Горный парк "Рускеала"

Визитная карточка региона - парк мирового уровня с подземным озером, к которому можно пройти, спустившись в шахту.