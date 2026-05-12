Более 20 тыс. белорусов Карелии: почему белорусская диаспора там одна из крупнейших

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5a9c7d-af84-48cf-a3dd-470edf6058d0/conversions/54f8170b-0159-4744-9659-495645ccb88f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5a9c7d-af84-48cf-a3dd-470edf6058d0/conversions/54f8170b-0159-4744-9659-495645ccb88f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5a9c7d-af84-48cf-a3dd-470edf6058d0/conversions/54f8170b-0159-4744-9659-495645ccb88f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5a9c7d-af84-48cf-a3dd-470edf6058d0/conversions/54f8170b-0159-4744-9659-495645ccb88f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Сегодня больше 20 тыс. жителей Республики Карелия считают Беларусь своей родиной. Как так сложилось исторически, рассказали в фильме "Белорусы и русский север" .

Беларусь является топовым партнером Карелии. Наши лифты устанавливаются в многоэтажках, а карьерная техника помогает добывать полезные ископаемые.

Но белорусского в Карелии, как оказалось, немало. И речь не только о товарах. Множество жителей имеют белорусские корни. По численности населения наши соотечественники в Карелии на третьем месте.

А все дело в том, что после Великой Отечественной войны многие приезжали в Карелию восстанавливать сельское хозяйство, промышленность и железную дорогу. Завели семьи и остались, сохранив традиции.

Факт Теперь здесь одна из самых крупных белорусских диаспор в России - официально более 20 тыс. человек.

Светлана Барташевич, председатель региональной национально-культурной автономии белорусов в Карелии:

"Незаметно, незаметно, но мы привлекаем такое огромное количество людей, которые любят белорусов. Это удивительно. Мы напитаны вашей культурой. Мы любим ее и будем приезжать. И огромное спасибо Александру Григорьевичу (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.), что позволил сделать прямой авиарейс".

Она также отметила, что без нового рейса было очень сложно добираться. "Мы добираемся через Санкт-Петербург чуть ли не с двумя пересадками. Но мы стремимся все равно. А теперь 1 ч 40 мин - и ты уже в Минске", - обозначила Светлана Барташевич.