Более 20 тыс. белорусов Карелии: почему белорусская диаспора там одна из крупнейших
Сегодня больше 20 тыс. жителей Республики Карелия считают Беларусь своей родиной. Как так сложилось исторически, рассказали в фильме "Белорусы и русский север".
Беларусь является топовым партнером Карелии. Наши лифты устанавливаются в многоэтажках, а карьерная техника помогает добывать полезные ископаемые.
Но белорусского в Карелии, как оказалось, немало. И речь не только о товарах. Множество жителей имеют белорусские корни. По численности населения наши соотечественники в Карелии на третьем месте.
А все дело в том, что после Великой Отечественной войны многие приезжали в Карелию восстанавливать сельское хозяйство, промышленность и железную дорогу. Завели семьи и остались, сохранив традиции.
Факт
Теперь здесь одна из самых крупных белорусских диаспор в России - официально более 20 тыс. человек.
Светлана Барташевич, председатель региональной национально-культурной автономии белорусов в Карелии:
"Незаметно, незаметно, но мы привлекаем такое огромное количество людей, которые любят белорусов. Это удивительно. Мы напитаны вашей культурой. Мы любим ее и будем приезжать. И огромное спасибо Александру Григорьевичу (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.), что позволил сделать прямой авиарейс".
Она также отметила, что без нового рейса было очень сложно добираться. "Мы добираемся через Санкт-Петербург чуть ли не с двумя пересадками. Но мы стремимся все равно. А теперь 1 ч 40 мин - и ты уже в Минске", - обозначила Светлана Барташевич.
Самое удивительное в Карелии - это ощущение, что ты дома. Ведь заметна схожесть культур, взглядов, ценностей и родство душ, причем без оглядки на национальность.