7,3 тыс. МВт энергии - как прошел отопительный сезон 2025-2026

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dafa895-8f17-4d02-bed1-585bf3b1ce89/conversions/022da604-96a7-4c5a-b701-07c0533226cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dafa895-8f17-4d02-bed1-585bf3b1ce89/conversions/022da604-96a7-4c5a-b701-07c0533226cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dafa895-8f17-4d02-bed1-585bf3b1ce89/conversions/022da604-96a7-4c5a-b701-07c0533226cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3dafa895-8f17-4d02-bed1-585bf3b1ce89/conversions/022da604-96a7-4c5a-b701-07c0533226cd-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Отопительный сезон 2025-2026 года в Беларуси официально завершен. В Минске уже принято решение о переводе системы отопления в режим отключения. Этот отопительный сезон стал особым: он продлился 220 суток (на 15 дней дольше прошлогоднего), побил рекорд пикового потребления электроэнергии и запомнился крупной аварией 19 января.

О том, как принимается решение об отключении тепла, почему это происходит поэтапно и как энергосистема справилась с нагрузками, рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз в "Актуальном интервью".

Решение об отключении отопления не принимается на основе анализа температуры. Главный критерий - длительный период температуры воздуха выше 8 градусов Цельсия. "Система отопления работает для того, чтобы поддерживать комфортные условия для граждан в жилых помещениях. Когда на улице складывается достаточно длительный период высокой температуры свыше 8 градусов, это сигнал, чтобы органы государственного управления принимали решение о необходимости отключения соответствующей системы отопления", - пояснил министр.

Решение принимается по территориальному признаку. В каждом регионе отключается отопление в свое время. Но даже внутри одного города (например, Минска) отключение происходит не единомоментно, а в три этапа:

Промышленные объекты. Жилые дома. Социально значимые объекты (детские сады, больницы, гостиницы).

"Система переводится в выключенное состояние - это не значит, что все оборудование выводится из эксплуатации. Оно работает на минимальных нагрузках, оставлен резерв на случай похолодания. Мы обязательно смотрим прогноз погоды", - уточнил Денис Мороз.

Этот отопительный сезон выдался не только длинным, но и холодным. В Беларуси был побит рекорд потребления электрической энергии - более 7,3 тыс. МВт. "Это наибольшая величина за весь период независимости нашего государства. Связано это с низкими температурами и бурным развитием электроотопления", - объяснил министр.

Важнейшее достижение: даже в такие пиковые нагрузки Беларусь не прибегала к импорту электроэнергии. "Вся электрическая энергия вырабатывалась на оборудовании в Республике Беларусь", - подчеркнул Денис Мороз.

Показатель надежности системы теплоснабжения улучшается. Количество повреждений сократилось с 2,4 тыс. в 2025 году до 1,7 тыс. в этом сезоне. Однако самой крупной проблемой стала авария 19 января в Минске - прорыв на магистральном трубопроводе, из-за которого без тепла остались многие дома. "Любая авария для энергетиков - повод провести системный анализ, выработать новые решения. На уровне Министерства энергетики создана комиссия, которая проанализировала причины и разработала комплекс мероприятий. Не только для Минска, но и для всех городов Беларуси", - заверил министр энергетики.