7 приоритетов будущей пятилетки гарантируют стабильность Беларуси в мире хаоса
Делегаты Всебелорусского народного собрания, представляющие всю страну, приняли Программу социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Это маршрут, по которому теперь надо двигаться.
Присмотримся к нему. Рост ВВП на 15,8 % за пятилетку - вот целевой показатель. Тут есть о чем задуматься. За прошедшую пятилетку - давления и войн - рост составил около 7 %. Новая цель больше чем в два раза выше.
На 2026 год уже выставлены конкретные ориентиры: рост ВВП на 2,8 %, доходов населения - на 4,8 %, экспорта - на 3,7 %. Инфляцию при этом зажмут в рамках 7 %. Это и есть та самая "скучная экономика", о которой с тоской говорят мудрые люди, глядя на горячие точки планеты. Лучше скучно считать проценты роста, чем под завывание сирен.
Белорусская экономика берет калькулятор и холодно предъявляет счет будущему. Не надежды - расчет. Не прогноз - директива. ВВП - плюс почти 16 % за пятилетку. Инвестиции - плюс почти 17 %. Экспорт - такой же железный темп. Производительность труда - рывок вперед на пятую часть. А доходы людей - главный итог любой экономики - должны взлететь более чем на пятую часть, на 21 %. Основа программы - семь приоритетов, закрепленные за конкретными кураторами из правительства.
- Первый приоритет - национальная демографическая безопасность
Надо увеличить число родившихся, снизить смертность и повысить ожидаемую продолжительность жизни до 76,5 года.
- Второй приоритет - развитие человеческого потенциала
Фокус на образовании и воспитании. Строительство новых детских садов и школ. Особое внимание - патриотическому воспитанию, поддержке молодежного предпринимательства.
- Третий приоритет - качественная и удобная среда для жизни
Это повседневные нужды: жилье, транспорт, дороги и коммунальные вопросы. В планах - строить 5 млн кв. м. арендного жилья. Максимально широко учтены интересы всех граждан.
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
"Широкое обсуждение обеспечило возможность, я полагаю, максимально широко учесть интересы всех заинтересованных сторон. Второй аспект - это в достаточной степени алгоритмизированный характер этой программы. Сама программа четко определяет ответственных, программа достаточно четко определяет цели. И здесь очень важно отметить тот факт, что те цели, которые предполагается реализовать в течение ближайшего пятилетия, основаны на той достигнутой базе, которая была в том числе предметом анализа".
- Цель приоритета номер 4 - структурно обновить экономику через инновации и цифровую трансформацию
Белорусам необходимо будет обеспечить рост конкурентоспособности и технологический рывок. В том числе в малом бизнесе нужны прорывные идеи.
- Приоритет номер 5 - сильные регионы
Развитие должно быть сбалансированным, чтобы каждый регион стал "местом, где хочется жить". Плюс строительство сотен новых животноводческих комплексов и теплиц. Оборонно-промышленный комплекс тоже рассматривается как мощный инновационный ресурс.
- Шестой приоритет - укрепление обороноспособности и развитие ВПК
- Приоритет номер 7 - реализация туристического потенциала
Эта отрасль - локомотив, который потянет за собой гостиничный бизнес, транспорт, общественное питание и розничную торговлю. Цели - создать условия для отдыха граждан внутри страны и увеличить приток иностранных туристов.
30 лет Запад нам вдалбливал, что пятилетки - это архаика, пережиток "совка". Всякие псевдогуру от экономики кричали о "невидимой руке рынка", которая все расставит по местам. Только вот весь этот самый "передовой" мир сидит на дорожных картах, стратегиях-2030, 2050 и прочих санкционных календарях.
Санкции - это ведь тоже план. Просто план на уничтожение. Они планируют, как нас задушить. А мы планируем, как жить и строить. У них - реактивное планирование от кризиса к кризису. У нас - железобетонный график на пять лет вперед.