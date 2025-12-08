8 декабря в Минске стартовал Первый молодежный военно-патриотический форум

По инициативе Совета Республики и при поддержке силовых ведомств Беларуси Минск принимает Первый молодежный военно-патриотический форум. Масштабное мероприятие продлится два дня.

В столицу прибыли сотни ребят из всех регионов - это участники проекта "Поезд Памяти", который за четыре года объединил тысячи молодых белорусов, а также учащиеся военно-патриотических классов и клубов, суворовцы, слушатели лицеев силовых ведомств.

"Конечно, чувствуется ответственность. Спасибо большое Наталье Кочановой за такую возможность, потому что это, действительно, дается не каждому. Сохранение исторической правды для молодежи сейчас очень важно, особенно в наше время. Я считаю, что патриотизм - это первое, что должно быть у каждого человека", - рассказала студентка БГУ Арина Варвашевич.

В программе - тематические секции, диалоги о патриотизме, служении Родине, роли молодежи в укреплении государства. Два дня будущие защитники Отечества проведут в атмосфере единства и силы духа.