8 февраля в Беларуси пройдет репетиция ЦЭ

8 февраля по всей Беларуси пройдет репетиция централизованного экзамена. Свои знания проверят 11-классники.

В качестве предметов может быть выбран русский или белорусский язык или один из профильных предметов. Испытания пройдут в тех же пунктах, в которых в мае состоится сам централизованный экзамен.

Работа в аудиториях начнется ровно в 11:00. При этом быть на месте школьникам необходимо заранее. К слову, в пункты проведения репетиции учащихся доставят централизованно. Для безопасности обеспечат и пропускной режим. Уже традиционно на испытаниях ограничат использование гаджетов. С собой, как и на ЦТ, нужна только черная гелевая ручка, паспорт и пропуск. Главная цель - отработать весь механизм проведения экзамена: от регистрации до получения результатов.

Только в БГУ репетиция ЦЭ запланирована по 13 учебным предметам. Всего пробные испытания на базе БГУ пройдут 3 148 одиннадцатиклассников из школ и гимназий Фрунзенского района Минска.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

"Если говорить о сложности тестов, то они не изменились. Их структура сохранилась с 2024 года, поэтому выпускникам не стоит беспокоиться. Правила и условия, по которым будет проходить репетиция, созданы такие же, как и во время самого ЦЭ для того, чтобы как для испытуемых, так и для тех, кто проводит экзамен, чтобы все побывали в тех условиях, которые будут уже в реальности".

Юрий Миксюк констатировал, что в репетиции принимают участие 56 364 выпускника. Если говорить о тройке предметов-лидеров, то это русский язык, математика, биология.

Само испытание обязательное и, несмотря на то что оно репетиционное, пропустить его можно только по уважительной причине. Узнать результаты экзамена школьники смогут в конце февраля на сайте РИКЗ.