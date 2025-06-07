8 июня отмечается День работников легкой промышленности

8 июня Беларусь отмечает День работников легкой промышленности. О белорусском качестве знают на всех континентах мира. Наш текстиль составляет достойную конкуренцию ведущим мировым производителям. Залог успеха - в модернизации и внедрении новых технологий.

"Камволь" - флагман в производстве текстильной продукции, где умело сочетают традиции и современные подходы и работают в полном производственном цикле - от изготовления пряжи до выпуска готовой ткани.

Как за последние десятилетия менялись технологии, помнит Ирина Дуг. На "Камволе" она работает уже 40 лет, хотя изначально не думала, что с пряжей свяжет свою жизнь. В хорошем смысле затянуло в процессе. На ней лежит контроль качества, исправность прядильных машин.

Сегодня ткани белорусского "Камволя" востребованы по всему миру. Благодаря высококачественным материалам из натуральных волокон создают ценные продукты с содержанием шерсти от 35 до 100 %.

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Наталья Пяткова, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ОАО "Камволь":

"Мы работаем на сегодняшний день с 11 странами - в основном это страны СНГ. Также мы работаем со странами дальней дуги - это Кувейт, Израиль. Вот прорабатываются сейчас уже новые контракты с Индией, так как считаем это перспективным рынком, а также с Израилем и Таджикистаном".

Основным партнером легкой промышленности остается Россия. Белорусские товары занимают ниши недавно ушедших игроков зарубежья. Более 80 % товаров идут на экспорт - это страны Китая, Азербайджан, Армения, Казахстан, а также страны Евросоюза. Все это делается для модернизации и реализации производства.

В Беларуси насчитывается более 2 тыс. предприятий легкой промышленности. Сразу несколько предприятий закупили современные автоматизированные комплексы для пошива полотенец и постельного белья, что позволяет значительно сократить ручной труд. Одна машина способна выпускать около 250 тыс. полотенец в месяц, в моменте заменяя работу примерно 35 швей.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром":

"Ежегодно мы поставляем одежду, обувь и текстиль на внешние рынки не менее чем на 500 тыс. долларов. В 2024 году нам удалось выполнить темп экспорта на дальнюю дугу с показателем прироста на 12,6 %. Рентабельность продаж составила 12 %. Мы ежегодно работаем над развитием своей розничной фирменной сети внутри страны".

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Успех предприятий легкой промышленности - это заслуга более 80 тыс. работников отрасли. Людей в них ценят особенно и уже традиционно в канун профессионального праздника поощряют за труд, награды в том числе - от Совета Республики. Их лично в преддверии вручила председатель верхней палаты парламента, среди награжденных находится Анастасия Сайкова, ткач 5-го разряда предприятия "Лента". В профессии она больше 20 лет.