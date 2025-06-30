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80 % экспортного потенциала Беларуси уходит на фармрынок ЕАЭС
Единый фармацевтический рынок ЕАЭС уверенно развивается - механизмы совершенствуются, темпы производства препаратов наращиваются.
Ежегодный прирост составляет более 10 %. Этот показатель постоянно растет.
80 % экспортного потенциала Беларуси ежегодно уходит на рынок Евразийского экономического союза, что в денежном эквиваленте составляет свыше 150 млн долларов. В Беларуси лекарственные препараты производят более 40 предприятий. Они выпускают около 1,8 тыс. их наименований. Фармацевтическая отрасль демонстрирует высокую степень технологичности и устойчивый рост. Большинство производственных площадок прошли реконструкцию и модернизацию. Доступные, качественные, экспортно ориентированные белорусские лекарства - заметная сила на рынке ЕАЭС и за его пределами.
Максим Ермолович, член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК:
"Необходимо ставить задачу по развитию внутреннего производства фармпродукций и фармсубстанций и в конечном итоге переходить к операционным проектам в этих отраслях. Это бы позволило снизить импортозависимость и создать все необходимое для того, чтобы наши страны сами удовлетворяли свои потребности. Нужно переходить от национального протекционизма к союзному и рассматривать все страны союза как собственных производителей".
В ЕАЭС общий фармацевтический рынок формируется поэтапно. Масштабы велики - лекарства евразийская "пятерка" предоставляет почти 185 млн человек. Один из основных вопросов - доступность медикаментов. Задача - унифицировать подходы, свести воедино требования к качеству и безопасности.
Тимофей Нижегородцев, замруководителя Федеральной антимонопольной службы России:
"На рынках лекарственных препаратов мы видим, что очень большая разница в ценах на одни и те же лекарства. Эта разница в ценах обусловлена размерами рынков. Рынок Российской Федерации очень большой, примерно 90 % от рынка ЕС. Компании, фармацевтические производители, готовы снижать цены на большем уровне, чем на национальных рынках Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Заставить административно выровнять цены невозможно. Единственный способ - это объединение этих рынков, чтобы потребители в Беларуси или белорусские производители с меньшими барьерами получили прямой доступ к возможностям российского рынка, к тем же ценам и к тому же разнообразию лекарственных препаратов".
О новых горизонтах кооперации фармотрасли много говорили на Евразийском экономическом форуме. Речь шла о цифровой трансформации отрасли, внедрении международных стандартов и расширении экспортного потенциала.
Ильхам Садыков, директор Института ядерной физики НАН Узбекистана:
"Больше всего сейчас идет разговор о развитии ядерной медицины и использовании ядерных технологий в медицине, так как этот метод является одним из самых чувствительных методов, более информативных в плане диагностики и более щадящий в плане терапии и лечения различных заболеваний. В большей степени это применяется для лечения онкологических заболеваний".
Развитие фармсотрудничества в рамках ЕАЭС позволяет Беларуси стандартизировать процессы производства и контроля качества, снизить цены на препараты и усилить их доступность на рынке дружественных стран.