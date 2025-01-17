Европа так и не выучила уроки истории, а отдельные страницы, похоже, вырвала. 17 января исторический день для Польши, о котором в стране предпочли забыть! 80 лет назад силами 1-го Белорусского фронта от фашистов была освобождена Варшава.



За 5 лет оккупации нацисты уничтожили практически весь город. Из более чем миллионного довоенного населения осталась шестая его часть. В память о Победе под Варшавой был воздвигнут гранитный монумент "Братерство брони". Сегодня он демонтирован. Как и большинство других советских памятников освободителям Польши. История предана забвению.

Короткая память - бич нынешней Польши. Юбилейная дата освобождения Варшавы от нацистов. В памятных мероприятиях традиционно приняли участие белорусские и российские дипломаты, представители дипкорпуса ряда других стран, ветераны и общественные деятели. А вот из высшего польского руководства тогда никто не явился.

Этот день, который когда-то был праздником для всей Польши, сегодня официально не отмечается, сознательно замалчивается или представляется вбросом российской пропаганды. В исторических учебниках информация об освобождении польской земли от немецкой оккупации помещена в раздел "Утрата независимости", а дата освобождения и вовсе не фигурирует.



Молодое поколение рискует даже не узнать, что произошло 17 января - за несколько месяцев до Великой Победы. Зато слышат дискуссии о том, что Польша "всего лишь сменила оккупанта". Мол, советские войска чуть ли не вторглись в Варшаву, или что пришли, когда их поддержка была уже и не нужна.

Польские власти и все причастные жонглируют фактами и домыслами - как удобно. А советским памятникам объявили настоящую войну. Например, пару лет назад нынешний кандидат в президенты Польши говорил про исторические монументы.

Кароль Навроцкий, директор Института национальной памяти Польши:

"Символ системы, которая рука об руку с Адольфом Гитлером развязала Вторую мировую войну и таким образом самый трагический конфликт в мировой истории. Символ системы, которая после 1945 года подчинила себе, колонизировала половину Европы, включая нашу страну, Польшу, где она продолжала убивать польских героев в отделениях тайной полиции, в лесах, на улицах. Символ системы, которая убивала польских рабочих и активистов антикоммунистической оппозиции в различных регионах Польши в 1970-х и 1980-х годах."

Польские рекорды: советских памятников осталось меньше 100

Польша - абсолютный рекордсмен по числу разрушенных памятников советским солдатам. Из 561 памятника красноармейцам в стране осталось около сотни, и число монументов стремительно сокращается.

Тем, кто проливал свою кровь за нынешнее неблагодарное поколение поляков, особенно больно от новостей про борьбу с памятью. Сложно подобрать слова, когда сталкиваешься с подобной подлостью.

Сентябрь 2023 года

Чеслав Варславан, ветеран Великой Отечественной войны:

"Я пролил свою кровь в Польше. За освобождение Польши отдали жизнь более 600 тыс. советских солдат и офицеров. Несмотря на это, они сносят памятники - издевательство над памятью павших воинов! Какая черная неблагодарность!"