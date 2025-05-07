80 лет Победы - 80 памятных мест. Участники акции собрали деревянный пазл Беларуси со своим походом

Белорусский профсоюз работников леса и природопользования запустил республиканскую патриотическую акцию, приуроченную к 9 Мая. Активисты посетили памятные места и отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8907ac5-3405-4615-ba0c-bcc5386b7a01/conversions/a2f86e7d-46e3-4729-8b5a-d975792a4c8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8907ac5-3405-4615-ba0c-bcc5386b7a01/conversions/a2f86e7d-46e3-4729-8b5a-d975792a4c8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8907ac5-3405-4615-ba0c-bcc5386b7a01/conversions/a2f86e7d-46e3-4729-8b5a-d975792a4c8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8907ac5-3405-4615-ba0c-bcc5386b7a01/conversions/a2f86e7d-46e3-4729-8b5a-d975792a4c8c-xl-___webp_1920.webp 1920w

На каждой остановке пути представители отрасли почтили память героев и возложили цветы у важных исторических мест. Всего на карте акции 80 объектов, расположенных во всех областях Беларуси. Финальная точка автопробега – «Курган Славы». Участники вместе собрали деревянный пазл с карты Беларуси, на котором отмечены все посещенные локации.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193d8d40-5926-4151-81d2-2e0351740c40/conversions/2c88e231-0556-4277-b210-a00a028594d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193d8d40-5926-4151-81d2-2e0351740c40/conversions/2c88e231-0556-4277-b210-a00a028594d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193d8d40-5926-4151-81d2-2e0351740c40/conversions/2c88e231-0556-4277-b210-a00a028594d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193d8d40-5926-4151-81d2-2e0351740c40/conversions/2c88e231-0556-4277-b210-a00a028594d8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Шумский, председатель Белорусского профсоюза работников леса и природопользования: "80 лет Победы. Это значимая дата. Каждый год она отмечается, День Победы. А 80 – это очень важно, актуально и почетно. Мы запланировали эту акцию давно и посетили 79 мест. "Курган Славы" - это 80-е место, завершающее место в нашем автопробеге".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d42cf0b-2f00-4967-aa90-7dac76a427fe/conversions/6b8d9ceb-9bb7-4a8b-89d6-200197a7eb2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d42cf0b-2f00-4967-aa90-7dac76a427fe/conversions/6b8d9ceb-9bb7-4a8b-89d6-200197a7eb2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d42cf0b-2f00-4967-aa90-7dac76a427fe/conversions/6b8d9ceb-9bb7-4a8b-89d6-200197a7eb2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d42cf0b-2f00-4967-aa90-7dac76a427fe/conversions/6b8d9ceb-9bb7-4a8b-89d6-200197a7eb2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Василенко, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования: "Каждый областной комитет составил свой маршрут патриотических значимых мест для области, объединив их на "Кургане Славы" в одну карту, в одну большую программу. И очень важно, что в этом автопробеге участвует молодежь. Это действительно очень важно сегодня - сохранить традиции, передать историческую память, посетить знаковые места и достойно передать будущим поколениям".