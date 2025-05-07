3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
80 лет Победы - 80 памятных мест. Участники акции собрали деревянный пазл Беларуси со своим походом
Белорусский профсоюз работников леса и природопользования запустил республиканскую патриотическую акцию, приуроченную к 9 Мая. Активисты посетили памятные места и отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной.
На каждой остановке пути представители отрасли почтили память героев и возложили цветы у важных исторических мест. Всего на карте акции 80 объектов, расположенных во всех областях Беларуси. Финальная точка автопробега – «Курган Славы». Участники вместе собрали деревянный пазл с карты Беларуси, на котором отмечены все посещенные локации.
Юрий Шумский, председатель Белорусского профсоюза работников леса и природопользования: "80 лет Победы. Это значимая дата. Каждый год она отмечается, День Победы. А 80 – это очень важно, актуально и почетно. Мы запланировали эту акцию давно и посетили 79 мест. "Курган Славы" - это 80-е место, завершающее место в нашем автопробеге".
Александр Василенко, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования: "Каждый областной комитет составил свой маршрут патриотических значимых мест для области, объединив их на "Кургане Славы" в одну карту, в одну большую программу. И очень важно, что в этом автопробеге участвует молодежь. Это действительно очень важно сегодня - сохранить традиции, передать историческую память, посетить знаковые места и достойно передать будущим поколениям".
В таком формате акцию отраслевой профсоюз проводит впервые. В планах сделать ее ежегодной, объединяя все больше работников сферы.