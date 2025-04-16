80-летие Победы - как Беларусь и Узбекистан отметят знаковую дату

В проекте "Актуальное интервью " Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников рассказал о совместных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

80 лет - это знаковая дата для всех, кто был в большой семье Советского Союза. В свое время именно Ташкент стал второй родиной для белорусов, когда шла война.

По словам Александра Огородникова, почти 2 млн жителей Узбекской ССР ушли на фронт, участвовали в различных операциях Красной Армии. Тыл также внес огромный вклад - на эвакуированных в Узбекистан заводах и фабриках производили все, чтобы было необходимо на фронте.

"Узбекистанцы приняли огромное количество беженцев как родных. Именно поэтому на сегодняшний день здесь проживает сильная белорусская диаспора - более 15 тыс. человек", - подчеркнул посол.

Как сообщает Александр Огородников, в мае-июне 2025 года Беларусь и Узбекистан проведут ряд совместных акций - возложение венков и цветов 9 мая, кинопоказы документальных и художественных фильмов от киностудии "Беларусьфильм", встреча с ветеранами, посещение знаковых мест, а также участие в проекте "Поезд Памяти".

"Поезд памяти" - красивое мероприятие, которое уже зарекомендовало себя. Узбекская сторона готова, как и в прошлом году, так и в этом году, подключиться к мероприятию и участвовать.Мы рассчитываем, что количество участников в 2025 году будет чуть больше", - рассказал посол.

Александр Огородников отметил, что данное мероприятие прививает дух патриотизма у детей, воспитывает молодежь, но не навязчиво, а в познавательной форме.