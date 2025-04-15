80-летие Великой Победы - тема дня Межпарламентской ассамблеи СНГ

Под знаком Великой Победы день прошел и на площадке Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. С высокой трибуны говорили об опасных тенденциях с попытками переоценки итогов Второй мировой. И как важно парламентариям быть вместе, чтобы не допустить распространения коричневой чумы.

Каждого, кто ступает на эту землю, чувство холода по спине не отпускает до самого выхода. И спикеры парламентов стран СНГ вместе с делегациями 18 апреля здесь, на церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище. Это один из самых масштабных мемориалов Великой Отечественной, напоминание о грандиозной трагедии всего человечества. Венки и цветы легли к подножию памятника, который считается символом мужества и стойкости - "Мать-Родина".

На Пискаревском кладбище покоятся 420 тыс. ленинградцев, погибших от голода, холода и обстрелов, а также 70 тыс. воинов, героически оборонявших город. Парламентарии почтили их память минутой молчания.

Парламентарии также обсудили сегодня ряд модельных законов, которые признаны укрепить безопасность, сработать на экономики стран, расширить гуманитарные проекты. Об этих задачах позволяет говорить мирное небо. И торжественное заседание ассамблеи сегодня посвящено именно этому. О подвиге народов в речах спикеров. О преступлениях, у которых нет срока давности, и противостоянии Беларуси искажению истории, и единых подходах парламентов СНГ - Наталья Кочанова.

Сегодня состоялось и гашение марки "Поезд Победы" - популярного проекта, инициированного спикерами верхних палат Беларуси и России. Сегодня он объединил подрастающее поколение постсоветского пространства.

Не дать забыть о подвиге героев, чтобы не произошла подмена. Популярность набирают и проекты "Дети Содружества", "Непокоренные". Об этом и не только на двусторонней встрече спикеров парламентов Беларуси и Узбекистана.