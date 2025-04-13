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880 дворовых территорий обустроят в Минске в 2025 году

В Минске запланирована реконструкция 880 дворовых территорий. В Год благоустройства акцент делается на качестве дорожного полотна.

Идут работы по текущему ремонту дорожного полотна проездов, пешеходных связей. Продолжается установка и замена объектов внешнего благоустройства на придомовых территориях.

В этом сезоне продолжатся и конкурсы на лучший подъезд, дворовую территорию и цветочное оформление.

Еще один важный аспект благоустройства - организация сбора отходов. В столице идет работа по установке модульных контейнерных площадок закрытого типа. В этом году запланировано установить более 700 таких объектов.

благоустройство