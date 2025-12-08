День, о котором нужно помнить всегда. 9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Он был провозглашен Генассамблеей ООН. Дата была выбрана неслучайно: 9 декабря 1948 года была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Документ стал первым договором по правам человека, принятым Генассамблеей. Все 193 государства-члена, принявшие конвенцию, единогласно подтвердили, что каждая страна в отдельности отвечает за защиту своего населения от геноцида, а также предупреждает такое преступление, в том числе и подстрекательства к нему.

Цель этого дня - повышать известность конвенции и чтить память людей, ставших жертвой геноцида.

Вот уже несколько лет Генеральная прокуратура Беларуси кропотливо расследует дело о геноциде белорусского народа. Каждая раскопка вскрывает страшные кадры зверств фашистских карателей и открывает белые пятна истории о без вести пропавших людях и сожженных деревнях.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"По итогам расследования на сегодняшний день с уверенностью можем утверждать, что погиб каждый третий гражданин БССР. Не каждый четвертый, как считалось ранее, то есть не менее 3 млн граждан. Разрушено более 200 крупных городов и деревень. Количество населенных пунктов, которые были сожжены полностью либо частично, также возросло на 520 – до 12 868. Хотя еще в начале года мы думали, что уже будет свет в конце тоннеля. Нет, плюс 520 населенных пунктов, о которых мы раньше не знали. Количество сестер Хатыни также увеличилось на две. Теперь их не менее 290. При этом помним, что до возбуждения уголовного дела в апреле 2021 года все утверждали, что судьбу Хатыни разделили 186 населенных пунктов. Нет - не менее 290".

Житель Могилева заключен под стражу

И накануне прокуратура Могилевской области санкционировала заключение под стражу 18-летнего парня. Юный администратор телеграм-каналов в публичном чате отрицал факты геноцида.

Дмитрий Прошко, прокурор отдела прокуратуры Могилевской области:

"По материалам уголовного дела обвиняемый в сентябре 2024 года в мессенджере Telegram в общедоступном чате от лица администратора разместил комментарий, в котором отрицал общеизвестные исторические факты, в частности, планомерное уничтожение немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками населения БССР в годы Великой Отечественной войны и само существование генерального плана "Ост" нацистской Германии. Действия молодого человека квалифицированы по части первой статьи 130-2 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает наказание в виде ареста или ограничения свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок".

В 2026 году Генеральная прокуратура продолжит масштабное расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа.