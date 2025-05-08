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9 мая в 12:00 в Беларуси пройдет общенациональная минута молчания
9 мая в 12:00 в Беларуси пройдет общенациональная минута молчанияnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ed421a8-cb7d-425f-9517-a43a04fbe185/conversions/155caec2-3bbe-4243-b21b-dc548e7e2a0d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ed421a8-cb7d-425f-9517-a43a04fbe185/conversions/155caec2-3bbe-4243-b21b-dc548e7e2a0d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ed421a8-cb7d-425f-9517-a43a04fbe185/conversions/155caec2-3bbe-4243-b21b-dc548e7e2a0d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ed421a8-cb7d-425f-9517-a43a04fbe185/conversions/155caec2-3bbe-4243-b21b-dc548e7e2a0d-xl-___webp_1920.webp 1920w
9 мая в 12:00 вся Беларусь объединится в общенациональной минуте молчания, чтобы почтить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
Где бы вы ни были - в офисе, дома, в транспорте или на городской площади - остановитесь на миг, чтобы отдать дань уважения.
Скорбные удары метронома и мелодия реквиема прозвучат в эфире национальных телеканалов, на улицах и общественных местах, а также на YouTube-канале NEWS.BY и в Telegram-канале.
Храмы отзовутся колокольным набатом, транспорт подаст сигнальные гудки, а в некоторых местах замрет движение.
Беларусь помнит! Помнит каждого! Остановимся на минуту и вспомним всех, кому обязаны жизнью!