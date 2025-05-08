9 мая в 12:00 в Беларуси пройдет общенациональная минута молчания

9 мая в 12:00 вся Беларусь объединится в общенациональной минуте молчания, чтобы почтить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

Где бы вы ни были - в офисе, дома, в транспорте или на городской площади - остановитесь на миг, чтобы отдать дань уважения.

Скорбные удары метронома и мелодия реквиема прозвучат в эфире национальных телеканалов, на улицах и общественных местах, а также на YouTube-канале NEWS.BY и в Telegram-канале.

Храмы отзовутся колокольным набатом, транспорт подаст сигнальные гудки, а в некоторых местах замрет движение.