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9 января исполнится 30 лет со дня создания Агентства теленовостей
9 января исполнится ровно 30 лет, как в Беларуси было создано Агентство теленовостей, подразделение Белтелерадиокомпании. И на протяжении следующих десятилетий информационные выпуски стали летописью жизни молодого белорусского государства.
Незадолго до этой юбилейной даты главная и элитная новостная телевизионная структура пережила эволюционный ребрендинг. С 17 сентября прошлого года "Первый информационный" телеканал в таком эксклюзивном, оперативном и смелом формате начал свое вещание на базе АТН. Однако эти три буквы - совершенный бренд белорусской журналистики, и для некоторых они стали судьбой.
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