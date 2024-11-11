9 января исполнится 30 лет со дня создания Агентства теленовостей

9 января исполнится ровно 30 лет, как в Беларуси было создано Агентство теленовостей, подразделение Белтелерадиокомпании. И на протяжении следующих десятилетий информационные выпуски стали летописью жизни молодого белорусского государства.

Незадолго до этой юбилейной даты главная и элитная новостная телевизионная структура пережила эволюционный ребрендинг. С 17 сентября прошлого года "Первый информационный" телеканал в таком эксклюзивном, оперативном и смелом формате начал свое вещание на базе АТН. Однако эти три буквы - совершенный бренд белорусской журналистики, и для некоторых они стали судьбой.