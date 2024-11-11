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9 января исполнится 30 лет со дня создания Агентства телевизионных новостей
9 января исполнится ровно 30 лет, как в Беларуси было создано Агентство теленовостей, подразделение Белтелерадиокомпании. Незадолго до этой юбилейной даты главная и элитная новостная телевизионная структура пережила эволюционный ребрендинг.
С 17 сентября 2024 "Первый информационный" телеканал начал свое вещание на базе АТН. Однако эти три буквы - совершенный бренд белорусской журналистики. К этой дате готовятся серии проекта "Специальный репортаж".
Ряд зарисовок о тех, для кого АТН стало судьбой.
Катерина Круталевич, политический обозреватель телеканала "Первый информационный"
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