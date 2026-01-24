3.74 BYN
90 единиц спецтехники и почти 1,5 тыс. специалистов убирают снег в Минске
Автор:Редакция news.by
Расчистка дорог, тротуаров и крыш от снега и сосулек. Коммунальные службы столицы продолжают трудиться в круглосуточном режиме для комфорта местных жителей.
Во дворах работают погрузчики, тракторы, грейдеры. Специалисты обрабатывают улицы песчано-соляной смесью от наледи. Также в оперативном режиме реагируют на обращения граждан.
24 января в столице работает 90 единиц техники. Магистрали и дворы от снега очищают почти 1,5 тыс. специалистов. Автомобилистов просят убрать свои машины c проездов, чтобы не мешать уборке снега.