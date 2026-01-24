90 единиц спецтехники и почти 1,5 тыс. специалистов убирают снег в Минске

Расчистка дорог, тротуаров и крыш от снега и сосулек. Коммунальные службы столицы продолжают трудиться в круглосуточном режиме для комфорта местных жителей.

Во дворах работают погрузчики, тракторы, грейдеры. Специалисты обрабатывают улицы песчано-соляной смесью от наледи. Также в оперативном режиме реагируют на обращения граждан.