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90 % молодых людей убеждены, что государству нужно развивать зеленую экономику
Как полагает белорусская молодежь, вопросы защиты окружающей среды считаются важными, воспринимаются как положительная повестка, вовлеченность государства в которую за последние 5 лет значительно увеличилась. Так считают почти 78 % молодых людей. Это показал социологический опрос, проведенный Белорусским комитетом молодежных организаций.
90 % респондентов убеждены, что государству нужно развивать зеленую экономику. Кстати, озеленение территории и борьба с мусором - наиболее распространенные меры, поддерживаемые респондентами. Молодые люди также видят значительный потенциал во взаимодействии с Россией и Китаем по вопросам зеленой экономики.
Мария Коваль, официальный представитель Белорусского комитета молодежных организаций:
"Как показал психологический опрос, молодежь активно поддерживает направление государства в вопросах зеленой экономики. Также поддерживает атомную энергетику и понимает значимость ее для Беларуси, отмечает, что это очень экологично для нашей страны, так как перенят опыт других стран и сделано все самое лучшее для нашей страны".
По ее словам, молодежь активно включается в защиту экологии, позитивно смотрит на все акции, которые проводятся нашим государством, в том числе уборка мусора, озеленение, и активно включается и в эту работу. "С удовольствием молодежь готова предлагать какие-то новшества и свои идеи. Если выбирать, на кого равняться, то наша молодежь отмечает, что более приемлем и интересен опыт Китая и России. И свыше 60 % респондентов отметили, что именно Китай и Россия могут стать хорошими помощниками в развитии зеленой экономики нашей страны. За европейские страны ответило меньше 8 % респондентов", - отметила Мария Коваль.
Большая часть респондентов (64,27 %) убеждена: белорусская атомная энергетика соответствует общемировым стандартам
В молодежной среде сформировался запрос на вовлеченность государства в вопросы защиты окружающей среды. Наряду с идеями ветро- и солнечной электрогенерации молодежь положительно оценивает усилия государства по озеленению, уборке мусора, развитию электротранспорта.
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