900 лет святыне - Спасо-Евфросиниевский женский монастырь масштабно отметил юбилей

Один из духовных символов Беларуси - Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в Полоцке - отметил 900-летие.

Это одна из древнейших обителей, сохранившаяся на территории Восточной Европы. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть святыни, которые являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия белорусских земель.

Рассказываем, как живописный город на берегу Западной Двины стал центром духовности и просветительства.

Уникальное намоленное место с эпохальной историей интересно не только христианам. Ведь Полоцк - это не просто древний город, это живой символ белорусской государственности (именно здесь она зарождалась) и культуры, которая хранит в себе многовековую историю. Здесь появилась на свет известная просветительница и первая женщина Беларуси, причисленная к лику святых - Евфросиния Полоцкая. В этом городе царит особая атмосфера, которую прочувствует каждый.

Прихожане Спасо-Евфросиниевского женского монастыря переживаний и чувств не скрывают. Святой обители 900 лет. Это праздник духовности. Царит величественная и радостная атмосфера. А на территории древнего монастыря тысячи паломников, священнослужители, игумении монастырей Беларуси и России, представители государственной власти и общественных объединений.

С особым трепетом ожидали приезда главного гостя - Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава Русской православной церкви в Крестовоздвиженском соборе возглавил Божественную литургию.

"Человеческая жизнь измеряется десятилетиями. И иногда яркие личности оставляют глубокий след в истории. Но каким бы не был ярким, сильным и великим тот или иной исторический деятель, ничто не может дать такому человеку быть не просто почитаемым, уважаемым, но более чем почитаемым и уважаемым. Никому не дано быть святым", - сказал Патриарх Кирилл.

Именно в Полоцке зарождалось белорусское книгопечатание и просветительство. С именем преподобной связано открытие первых библиотек, создание школы архитектуры и живописи. Таким свой путь выбрала Евфросиния Полоцкая. Наследие древнего города - наше национальное достояние. А жемчужина православного зодчества - Спасо-Евфросиниевский женский монастырь.

"Восстановление полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря в XIX веке было инициировано государем, где четко было сказано о том, что одно из обязательных условий восстановления монастыря в городе Полоцке - это совмещение его с образовательной деятельностью. И в этот момент традиции, заложенные Евфросинией Полоцкой, становятся центральными. При монастыре организовывается женское училище для девиц духовного звания, которое к началу XX века, в 1910 году, становится епархиальным", - рассказала историк, завкафедрой истории и социогуманитарных наук Полоцкого госуниверситета Елена Борун.

О том, что история православия на белорусских землях неразрывно связана с историей становления нашей государственности, неоднократно говорил Президент. В феврале 2025 года рассмотрели вопрос о создании духовных центров. Это уже существующие архитектурные объекты. У православных прихожан - Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь и Спасо-Евфросиниевский в Полоцке. А что касается межконфессионального диалога, в нашей стране он строится на принципе соблюдения духовно-нравственных ценностей.

"У нас очень много смешанных семей, особенно православных, католических. И люди научились уважать друг друга. Национального вопроса в Беларуси никто никогда не поднимает, потому что мы уже, так скажем, испытаны временем", - отметил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий.