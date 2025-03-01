900-летие с момента основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке отметят в 2025-м

2025 год - знаковый для православного мира: в календаре 555 лет обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери, 505 лет Жировичскому мужскому монастырю и празднование 900-летия с момента основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в древнем Полоцке.

На неделе состоялась еще одна встреча в рабочем графике Президента с Митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Обсудили подготовку к знаковым датам, а также создание религиозных центров.

Как готовятся к важной дате в самой обители в городе на Западной Двине.

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Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь - один из древнейших центров православия на территории Беларуси. Жизнь здесь идет своим чередом. Сестры несут послушание в трапезной, в просфорной, в библиотеке и архиве, в свечной мастерской, пишут иконы... Эта неделя - Масленая. Она предшествует Великому посту. Нужно многое успеть, чтобы в первые его дни полностью посвятить себя молитве.

Монахиня Романия:

"Грядет Великий пост. Мы окунаемся в богослужение. Мы настраиваемся на Пасху, чтобы глубже пережить это великое событие. Матушка Евфросиния владеет этим местом, руководит им. Мы это очень тонко ощущаем. Все под ее мудрым руководством здесь происходит".

2025 год для монастыря особенный. Обитель отпразднует 900-летие. И первым подарком, как говорят сестры, стало открытие после реставрации Спасо-Преображенского храма. Первый камень в основание которого заложила сама Преподобная Евфросиния. Культовое сооружение, уникальный объект Полоцкой школы зодчества. 90 % стен храма украшают древние фрески. Увидеть их теперь может абсолютно каждый.

Спасо-Преображенский храм - жемчужина православного мира. Его открытие - долгожданное событие для насельниц монастыря и многочисленных паломников. Белорусско-российская команда проделала колоссальную работу: удалось не только сохранить историю, но и приоткрыть вековые тайны.

К 900-летию в монастыре готовятся с особым трепетом и теплом. Основные празднования объединят верующих в древнейшем городе Беларуси 4 и 5 июня. В эти дни православный мир отдает дань уважения Евфросинии Полоцкой - небесной покровительнице Беларуси. Подготовка уже началась.

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В Крестовоздвиженском соборе установили строительные леса. Специалисты приступили к косметическому ремонту интерьера. Иконы и убранства аккуратно укутаны в целлофан. Мера временная. Ответственные за преображение стараются деликатно подходить к работе, чтобы не нарушить жизнь монастыря.

Руслан Ловкин, инженер по строительству Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:

"Сейчас активно работы ведутся во всем монастыре. В основном это благоустройство. Все благоустройство и порядок в монастыре - все за нами. Работаем уже много лет, работы много, всегда разная: от строительства до сенокосов".

Продолжается возведение трапезной. Под одной крышей будет просфорная, молочная кухня, склады пищеблока, заготовительные цеха. Насельницы монастыря не просто наблюдают, как преображается обитель, а помогают молитвой, трудом и талантами.

Игуменья Евдокия, настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:

"Каждая сестра участвует в подготовке. И все наши силы направлены только для того, чтобы прославить Бога в этот день особенно, прославить Преподобную. Ремонты, где только можно. Сестры в издательском отделе несколько книжечек готовят к изданию, чтобы именно в этот праздник осветить, и историю обители с древности до теперешнего дня подробно рассказать. И внутреннее состояние каждой души - это уже подготовка к такому торжеству каждой сестры".

Неиссякаемые вереницы туристов и паломников находят в Полоцком монастыре утешение и поддержку. Приезжают со всего мира, чтобы прикоснуться к духовному наследию белорусской земли.

"Была сложная ситуация у нас в жизни, и мы пришли сюда. Тогда мы пришли вдвоем, а сейчас приходим втроем. Слезы накатывают, есть ощущение очищения, благодати, спокойствия", - рассказала семья.

"В этой епархии служит мой дядя, - рассказал глава молодой семьи. - В моем детстве он всегда привозил нас сюда. Такую традицию я взял и для своей семьи. Это покровительница нашей земли. Очень важно помнить об этом, молиться ей. И с верой уповать на ее заступничество".