95 лет отмечает руководитель Белорусского союза блокадников Ленинграда

95 лет сегодня отмечает председатель общественной организации блокадников Ленинграда Мария Ягодницына. Женщина удивительной судьбы и несгибаемой воли. Одна из немногих, кому удалось выжить в страшные дни блокады, победив голод и смерть. Сегодня она руководитель ОО "Белорусский союз блокадников Ленинграда". Ведет активную общественную деятельность, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Поздравления юбиляр принимала в Доме Москвы, куда собрались десятки гостей, в том числе школьники, кадеты, студенты.

"С утра до вечера спеши делать добро. Никаких секретов не может быть. А почему? Да потому, что если вы улыбаетесь, делаете добро, людям с вами очень хорошо. Конечно, в жизни каждого человека бывают незабываемые минуты. Сегодня такой день настал у меня. Мне повезло в жизни. У меня очень много добрых, чутких, внимательных, отзывчивых людей. И я им всем желаю мира, добра, очень много сил, чтобы каждый день обычной жизни всем людям только радость приносил".