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95 лет отмечает руководитель Белорусского союза блокадников Ленинграда
95 лет сегодня отмечает председатель общественной организации блокадников Ленинграда Мария Ягодницына. Женщина удивительной судьбы и несгибаемой воли. Одна из немногих, кому удалось выжить в страшные дни блокады, победив голод и смерть. Сегодня она руководитель ОО "Белорусский союз блокадников Ленинграда". Ведет активную общественную деятельность, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Поздравления юбиляр принимала в Доме Москвы, куда собрались десятки гостей, в том числе школьники, кадеты, студенты.
Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда:
"С утра до вечера спеши делать добро. Никаких секретов не может быть. А почему? Да потому, что если вы улыбаетесь, делаете добро, людям с вами очень хорошо. Конечно, в жизни каждого человека бывают незабываемые минуты. Сегодня такой день настал у меня. Мне повезло в жизни. У меня очень много добрых, чутких, внимательных, отзывчивых людей. И я им всем желаю мира, добра, очень много сил, чтобы каждый день обычной жизни всем людям только радость приносил".
Владимир Стручков, гендиректор Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Минске:
"Это человек, который ведет активнейшую работу, который 16 лет проводит миллион мероприятий и в Доме Москвы. Сегодня мы поздравляем ее с праздником, желаем ей здоровья крепкого, многих лет жизни, радости".
Алексей Осипов, начальник отдела идеологической работы Минского суворовского военного училища:
"Замечательное мероприятие. Суворовцы посещают юбилей Марии Давыдовны. И для подрастающего поколения она, безусловно, символ мужества, символ добра, символ победы добра над злом".
В памяти Марии Ягодницыной сохранились те страшные 900 дней, которые она пережила со всеми жителями Ленинграда. По всей Беларуси таковых осталось менее 200 человек.