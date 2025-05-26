99,7 % выпускников сдавали экзамен на выбор - ребята в своих силах уверены

До 13 июня выпускники смогут увидеть в своем личном кабинете бланки с ответами централизованного экзамена и проанализировать результаты

Сегодня в Беларуси сдавали централизованный экзамен и централизованное тестирование. Сроки единые. Явка на ЦЭ высокая - 99,7 % выпускников приехали, чтобы сдать экзамен на выбор. Ранее министр образования Андрей Иванец сообщал, что задания на централизованном экзамене и централизованном тестировании будут одинаковы по сложности.

В Беларуси выпускники сдавали ЦЭ и ЦТ

"Мы заряжены, конечно же, волнение присутствует, но это должно быть. Без волнения, я считаю, что мозг не так будет работать, как должен, у нас все получится, мы все готовились, все сделаем, все будет хорошо", - сказала выпускница

"Постоянно решал тесты, читал книги, дополнительные материалы, но я уверен, что готов на все 100 и сдаем очень хорошо, - уверен парень.

"С репетиторами 4 часа в неделю, а своя подготовка каждый день после школы хотя бы часик", - добавила про подготовку девушка.

Как показал наш опрос еще перед стартом марафона итоговых испытаний, белорусские школьники в силах своих уверены. Наиболее востребованный предмет - русский язык. Его выбрали более 46 тысяч человек. А математические знания проверят почти 19 тысяч учащихся, тест по белорусскому языку напишут около 10 тысяч выпускников.

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Кузница педагогических кадров нашей страны. Это БГПУ имени Максима Танка. Университет является одной из основных точек проведения централизованного экзамена. Всего на базе университета испытания пройдут 1967 школьников и гимназистов из 36 учреждений образования Московского района Минска.

Для организации итоговых испытаний, и это только в столице, задействовано 10 вузов и один колледж. Контролирует ход вступительной кампании и следит за созданием комфортных и безопасных условий государственная комиссия.

Андрей Стригельский, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в БГПУ им. Максима Танка:

"Сохранность и доставка экзаменационных материалов - это, безусловно, вопрос, который требует особого внимания и контроля. Материалы доставлены накануне Фельдъегерской службой Республики Беларусь. Обеспечена их надежная сохранность в сейфах. Проконтролировано, чтобы количество экземпляров, экзаменационных материалов соответствовало заявленному количеству выпускников".

"Продумана навигация. Везде стоят таблички, указатели тех аудиторий, где они будут сдавать экзамены. И отыскать их помогут школьникам наши студенты-волонтеры. У нас имеются буфеты, обеспечен питьевой режим и имеется медпункт. Поэтому все создано для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно", - заверил ректор БГПУ им. Максима Танка Александр Жук.

Дмитрий Миронов, ответственный секретарь Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании:

"Все задания построены по школьной программе. Никаких изменений, вся классификация, все тестовые задания остались на уровне прошлого года. Тех знаний, которые давали именно преподаватели по школьной программе, будет достаточно, чтобы сдать экзамены, тестирование на отлично".

Предварительные результаты: централизованный экзамен сдали 56 778 человек

Молодые люди могли сдавать 13 предметов. От экзамена были освобождены 478 учащихся: 302 из них обучаются на дому, а 176 - победители республиканских олимпиад. Для доставки к пунктам сдачи экзамена использовали 860 школьных автобусов.

Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"Порядка 40 обращений было рассмотрено на этом этапе до сдачи централизованных экзаменов и централизованного тестирования. Обращались те, кто по каким-то причинам не успел зарегистрироваться. Поэтому в комиссии принято решение дать возможность этим ребятам показать свои знания в резервные дни".

Отмечена очень высокая явка - всего 146 человек на экзамен не пришли. А те, кто справились с заданиями в кратчайшие сроки и в числе первых покинули аудиторию, делятся эмоциями.

В этом году на централизованном экзамене выпускникам запрещено использовать гаджеты. Также исключили присутствие в аудитории педагогов-предметников.

"Не скажу, что задания были сильно легкие, но за счет того, что я усердно готовилась, у меня, в принципе, все получилось", - поделилась одна из первых написавших тестирование.

"Ходил к репетитору, целый год занимался усердно. И я думаю, что знания, полученные мной за этот год, пригодились мне на этом экзамене. И советую всем, кто будет в дальнейшем поступать, готовиться и трудиться, и все обязательно окупится", - рассказал парень.

"Сегодня я сдала централизованный экзамен по английскому языку. В принципе, задания показались несложными, потому что все основано на программе базовой школы. Думаю, справилась неплохо. Рассчитываю на 100 баллов", - уверена выпускница.

Обеспечить принцип объективности и равного доступа, принимать абитуриентов в ряды студентов, исходя из их уровня подготовки и знаний, чтобы не было никаких сомнений - то, на что сферу образования ориентирует наш Президент.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Математика, биология, обществоведение, иностранный язык. Они являются достаточно востребованными. В этом году мы увеличили прием как на педагогические, так и на медицинские специальности. Что касается специальности инженерного профиля, сегодня фактически каждое четвертое бюджетное место - это будущий инженер. Поэтому на сегодняшний день это достаточно оптимальное количество, которое полностью соответствует потребностям нашей экономики".