99 человек получили 100 баллов на втором ЦТ

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Стали известны результаты второго из двух основных дней проведения централизованного тестирования, которое состоялось 5 июня, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Беларуси.

В этот день в централизованном тестировании по четырем профильным учебным предметам (физике, химии, истории Беларуси и обществоведению) приняли участие около 29,2 тыс. абитуриентов. "Максимально возможный результат 100 баллов удалось получить 99 абитуриентам, в том числе 35 - по обществоведению, 46 - по химии, 11 - по физике, 7 - по истории Беларуси. Абитуриенты показали хорошие результаты. Средний тестовый балл по обществоведению составил 59,8 пункта, по физике - 55,2, по истории Беларуси - 53,8, по химии - 48,9", - проинформировали в ведомстве.

Получить информацию о результатах ЦТ, увидеть скан-копию своего бланка ответов, а также ознакомиться с верными ответами к заданиям экзаменационной (тестовой) работы абитуриенты могут в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.