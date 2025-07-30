Абитуриенты милицейских вузов заключили свои первые контракты на службу в органах внутренних дел

Абитуриенты белорусских милицейских вузов - на шаг ближе к курсантской жизни. Они подписали первые контракты на службу в органах внутренних дел. Молодые люди побеседовали с руководством вузов и задали вопросы. Более 120 новобранцев - выпускники лицея МВД, военно-патриотических клубов и кадеты.

Следующая встреча с новобранцами состоится через неделю, когда начнутся учебные сборы первокурсников. Те, кто не прошел по баллам, но хочет связать жизнь со службой, могут стать курсантами вузов уже в качестве сотрудников милиции.