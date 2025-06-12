Абитуриенты узнали свои результаты ЦТ от 26 и 29 мая

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Абитуриентам стали известны результаты централизованного тестирования от 26 и 29 мая. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства образования.

"Сегодня стали известны результаты первых двух дней проведения централизованного тестирования от 26 и 29 мая, которые были совмещены с днями проведения централизованного экзамена. 26 мая в централизованном тестировании по профильным учебным предметам приняли участие 8 тыс. выпускников средних специальных учебных заведений и выпускников прошлых лет. 29 мая в централизованном тестировании по русскому и белорусскому языкам приняли участие 11,8 тыс. абитуриентов также из числа выпускников средних специальных учебных заведений и выпускников прошлых лет, в том числе 10,1 тыс. - по русскому языку, 1,7 тыс. - по белорусскому языку", - рассказали в пресс-службе.

Максимально возможный результат 100 баллов по государственным языкам удалось получить 58 абитуриентам, в том числе 46 - по русскому языку, 12 - по белорусскому языку. "Максимально возможный результат 100 баллов по профильным учебным предметам получили 100 абитуриентов, в том числе 57 - по иностранному языку, 16 - по математике. Средний тестовый балл по русскому языку составил 47,8 балла, по белорусскому языку - 48,9 балла, по истории Беларуси - 49,3 балла, по обществоведению - 56,1 балла", - проинформировали в ведомстве.

Абитуриенты, которые не смогли принять участие в ЦТ в основные сроки, смогут пройти его в резервные дни. В этом году резервными определены 19, 21 и 23 июня.