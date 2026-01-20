Абухович: Приглашение Беларуси в Совет мира - признание страны полноправным актором на мировой арене

Президент США Дональд Трамп инициировал создание новой международной организации - Совета мира, в число участников которой приглашены главы 60 государств, включая Беларусь. В Минске эту инициативу, несмотря на ее "сырость", рассматривают как важный диалоговый форум и признание страны на мировой арене.

"Прежде всего, мы относимся к этому совету как к диалоговой площадке. А любая диалоговая площадка - это переговоры в кулуарах", - заявила экономист, аналитик, начальник образовательного центра "Аксиос" ОАО "Гипросвязь" Юлия Абухович. Она подтвердила, что Беларусь получила и дала положительный ответ на приглашение, в отличие от некоторых других лидеров, например, Эмманюэля Макрона, который, по слухам, отказался.

Для страны это событие имеет символическое значение. "Для нас это важно. Это признание Республики Беларусь как полноправного актора на международной арене", - подчеркнула эксперт. По ее мнению, участие в таком форуме позволит Минску продвигать свои интересы и взгляды среди тех, кто ранее мог быть несогласен с нашей позицией.

При этом аналитик напомнила о сугубо прагматичной подоплеке инициатив Трампа: "Любая инициатива Трампа - это прежде всего бизнес. Бизнес - ничего личного". Она отметила, что проект еще очень "сырой", и за его развитием нужно наблюдать, но от участия отказываться не стоит.

Главный вопрос, который стоит перед новой структурой, - ее реальная эффективность и долговечность. Некоторые аналитики уже рассматривают Совет мира как потенциальную альтернативу ООН, хотя это мнение не является единодушным.