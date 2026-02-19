Инсценируют похищение ребенка и требуют выкуп - правоохранители рассказали о новой уловке мошенников

Новая уловка аферистов: они инсценируют похищение ребенка и требуют выкуп.

В милицию обратилась минчанка, которой позвонил неизвестный и сообщил о похищении 15-летней дочери. Женщине присылали фото ребенка и квартиры, требуя перевести деньги на криптокошелек. Пугало в этой ситуации то, что дочери не было дома.

Сыщики в течение двух часов нашли девочку в загородном кафе. Она была в полном порядке. Оказалось, на днях школьнице в мессенджере позвонил якобы курьер маркетплейса и сообщил о посылке. Под предлогом уточнения адреса доставки попросил продиктовать электронную почту и код из сообщения. Она послушалась и перешла по ссылке из письма. А далее уже в ход пошла стандартная схема.

Артем Конопацкий, замначальника ОУР Фрунзенского РУВД Минска:

"С несовершеннолетней связались лжеправоохранители с историей о том, что от ее имени злоумышленники производят незаконные переводы за границу. Чтобы родителей не посадили в тюрьму, а ее саму не отдали в приют, велел жертве обыскать дом в поисках сбережений. Когда девятиклассница не нашла денег, ее вынудили участвовать в "спецоперации". По указанию аферистов подросток поехала за город, отключила телефон и достала SIM-карту "во избежание прослушки". Милиционерами проводится проверка".