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"Африканистика" и "цифровая лингвистика" - какие новые специальности появятся в Беларуси в 2025 году
Менее трех месяцев остается до самой ответственной поры у абитуриентов - экзаменационной и вступительной кампании. Выбирать дальнейший жизненный путь надо ответственно и с осознанием будущих перспектив. Вузы Беларуси, в том числе и Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой, уже готовы предложить 11 новых специальностей.
Для Кун Деи Беларусь давно стала родным домом. Здесь он получил первое высшее экономическое образование, обрел семейное счастье и нашел свое призвание - преподавать. С сентября студенты будут изучать китайский с носителем языка.
Кун Деи, магистрант Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
"Растущее сотрудничество между Республикой Беларусь и Китаем требуют большего количества специалистов со знанием языков двух стран. Белорусские студенты, овладевшие китайским языком, получают более широкие возможности трудоустройства и более высокий уровень оплаты труда после окончания вуза".
Декан гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета Алексей Радюк подтвердил, что в регионах не так просто найти специалистов, которые знают одновременно английский и китайский языки. Но учреждение образования предприняло определенные шаги, и уже на протяжении десятка лет в университет активно приезжают учиться китайские ребята, с которыми взаимодействуют в рамках различных магистерских программ. И впоследствии такие иностранные студенты могут стать преподавателями в вузе. Также планируется привлечь и белорусских преподавателей, которые знают китайский язык, что поможет сделать процесс изучения языка более разносторонним и межкультурным.
Во время нынешней вступительной кампании полоцкий вуз наберет более 1 тыс. абитуриентов по 27 специальностям, три из которых новые. Подготовка кадров ведется, исходя из потребностей реального сектора экономики и запросов предприятий-заказчиков. Последние сегодня все чаще работают в цифровом пространстве, где требуются квалифицированные специалисты.
Николай Попок, завкафедрой Полоцкого государственного университета: "У нас будет новая специальность - производство изделий на основе трехмерных технологий. Сегодня молодежь хочет моделировать, программировать, и эта специальность нацелена на это. Студенты хотят быть хорошими конструкторами. В этом заключено будущее, я считаю. У нас есть и продолжение - мы ведем подготовку по рабочим профессиям, что сейчас очень важно. В университете предлагаются специальности "оператор станков с ЧПУ", и в 2025 году прорабатываются документы, чтобы открыть специальность "оператор трехмерной печати".
Ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой Юрий Романовский добавил, что в 2025 году в университете ждут и выпускников инженерных классов на соответствующие специальности. Полоцкий госуниверситет сопровождает деятельность 32 классов, а это больше 500 человек, которые находятся постоянно при университете. Выпускники школ Полоцка и Новополоцка 12 раз за весь учебный год по субботам посещают либо университет, либо предприятия, с которыми активно сотрудничает вуз.
Предотвращение незаконных действий, анализ данных, управление рисками - неполный список компетенций, которыми на выходе будут обладать выпускники еще одной новой специальности - "экономическая безопасность". Первый поток студентов (а это 24 человека) уже успешно сдал свои первые экзамены.
ПГУ - единственный в Беларуси вуз, где сегодня готовят кадры, без преувеличения, по уникальным специальностям. На протяжении 30 лет знания и навыки на кафедре трубопроводного транспорта и гидравлики впитывают не только белорусские, но и иностранные студенты.
Андрей Кульбей, завкафедрой Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
"Мы выпускаем специалистов, которые могут работать и в газовой, и в нефтяной отрасли. Обеспечены специалистами такие крупные предприятия, как ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ОАО "Гомельтранснефть Дружба", УП "Запад-Транснефтепродукт" и другие".
"Цифровая лингвистика", "африканистика", "проектирование и технология беспилотных авиационных комплексов", "интеллектуальная электроника" - в 2025 году вузы Беларуси предложат абитуриентам 11 новых специальностей. И каждая востребована в сегодняшних реалиях.